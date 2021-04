Als geschäftsführende Gesellschafter führen Ernst Schäfer und Frank Eickmeier die Jeans Fritz GmbH in Hüllhorst, ein Modeunternehmen mit 292 Filialen in Deutschland und 60 in der Schweiz. Ein Jahr Pandemie hat aus dem kerngesunden Mittelständler ein Unternehmen gemacht, das sich mit Mühe von einem Monat in den nächsten hangelt. Und daran ist nach Schäfers Einschätzung nicht nur das Corona-Virus schuld, sondern auch die Bundesregierung. „Sie hat uns quasi enteignet“, sagt der Geschäftsführer, der diesen Vorwurf später noch erläutern wird. Ernst Schäfer hat sein Berufsleben bei Jeans Fritz verbracht. 1982 fing er in dem Unternehmen an und gehörte nach einer Insolvenz 1997 zu den Managern, die die GmbH übernahmen und erfolgreich restrukturierten. „Wir haben Überschüsse immer in die Firma investiert und ein solides finanzielles Polster geschaffen.“ Davon zeugte noch 2019 eine Eigenkapitalquote von mehr als 50 Prozent. Besseres Ergebnis als die Branche Das Jahr vor der Pandemie sei gut gewesen, sagt der Geschäftsführer. „Wir hatten einige Zeit vorher unser Segment gestrafft und das Angebot auf Kunden zwischen 30 und 60 konzentriert.“ Während der Umsatz des stationären Modehandels bundesweit sank, legte Jeans Fritz um 2,4 Prozent zu.