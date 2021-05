Nachhaltig und solidarisch einkaufen

„Wir sind Fairtrade-Kommune seit 2018“, sagt Jutta Klare-Steinbrink vom Fair-Team, als sie am Mittwochabend das Veranstaltungsprogramm vorstellt, das mehrheitlich online angeboten werden wird – in Form eines Films.

„Eine Präsenzveranstaltung ist nicht erlaubt“, sagt Klare-Steinbrink. Dem Verkauf von Lebensmitteln aus fairem Handel habe das Ordnungsamt jedoch zugestimmt. „Mit Abstand und Maske, versteht sich“, betont das Fair-Team Hüllhorst und freut sich auf Besucher. Diese brauchen – wie auch generell beim Verkauf von Lebensmitteln gehandhabt – keine Anmeldung oder einen negativen Corona-Test vorlegen, sondern können ganz einfach vorbeikommen. Und zwar am Samstag, 8. Mai, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus Schnathorst.

Denny Klassen (links) und Nils Beinke-Schulte zeigen den Fairtrade-Lebensmittelstand. Foto: Anette Hülsmeier

Das sei der Rahmen, der unter Corona-Bedingungen möglich ist, ergänzt Pastor Bernhard Laabs vom Organisatorenteam. „Wir wollen ein Zeichen setzen für fairen Welthandel von den Erzeuger/innen bis in unsere Vorratsschränke“, so Laabs. Das Stichwort passt – im Gemeindehaus gibt es einen so genannten Kakaoschrank, aus dem Küsterin Elke Post Kaffee, Tee, Honig, Schokolade und andere Lebensmittel aus fairem Handel verkauft. Die Öffnungszeiten sind, abgesehen von der Öffnung zum Weltladentag, Dienstag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr (coronabedingt gibt es Abweichungen).

„Es braucht Veränderung, gerade auch bei unserem Einkaufsverhalten“, sagt Mitorganisatorin Klare-Steinbrink. „Wie kann ich dazu beitragen, die positiven Werte wie Gleichberechtigung, Solidarität und Nachhaltigkeit zu stärken?“ Sie nennt das Beispiel von Landarbeiterinnen in Afrika. Diese pflückten zwölf Stunden am Tag Kaffeebohnen für Centbeträge, „damit unser Kaffee günstiger ist“.

Arina Held vor ihrer Ausstellung, die sie erstmals vor zwei Jahren beim „Oberbauerschafter Sommer“ präsentierte. Foto: Anette Hülsmeier

Der Verkauf von Stoffwindeln im Weltladen liegt Jutta Klare-Steinbrink auch sehr am Herzen. Hergestellt sind die Windeln von Stephanie Bonus. „Aber auch einen Fairtrade-Wein mit fairen Zutaten zu genießen, wenn man mal wieder Freunde treffen darf, ist eine feine Sache“, meint sie. Im Weltladen gibt es Lebensmittel, Konsumgüter sowie Kunsthandwerk aus fairem Handel. „Die Kunsthandwerkartikel sind als Last-minute-Geschenk zum Muttertag (Sonntag, 9. Mai) ein super Tipp“, findet Bürgermeister Michael Kasche.

Derzeit arbeiten die Hüllhorster weiter an dem Video zum Weltladentag, das Interessierte an diesem Samstag über die Facebook-Seite „Fairtrade in Hüllhorst und Umgebung“ abrufen können. Dann können die virtuellen Besucher bei einem digitalen „Fair-Wandelgang“ eine Info-Ausstellung betrachten. „Der Film wird zusätzlich mit Texten unterlegt sein“, sagt Klare-Steinbrink.

Auch das Thema Textilien wird aufgegriffen. Mit „Wie fair ist unsere Kleidung?“ ist der Ausstellungsbeitrag von Arina Held überschrieben. „Es ist Zeit zum Handeln, Kleidung verdient eine zweite Chance. Wertschätzender Umgang ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Soll Kleidung billig sein – aber um welchen Preis? Das sollten wir uns beim Kauf überlegen und ob ich das neue Teil überhaupt benötige“, stimmt Arina Held zum Nachdenken an. Jeder Deutsche werfe pro Jahr mehr als 15 Kilogramm Kleidung weg, so die Statistik.