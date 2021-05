„Endlich läuft es wieder richtig gut“

Ängste, Sorgen und Kummer seien groß: „Angst, nach dem Lockdown nicht mehr öffnen zu können, weil auch so langsam unsere Reserven aufgebraucht sind. Besorgt, weil – wie geht es dann danach weiter? Voller Kummer ... nun ja...“ Inzwischen ist aber ein Punkt erreicht, an dem die ausgebildete Buchhändlerin mit erheblich mehr Zuversicht in die Zukunft blicken kann: „Seit der ersten Maiwoche läuft es bei uns wieder richtig gut.“ Was Kirsten Wiemann in den vergangenen Monaten erlebt hat, ist ein gutes Beispiel dafür, was Einzelhändler in diesen bewegten Corona-Zeiten durchmachen müssen. „Die Vorgaben haben sich ständig verändert. Es fiel mir wirklich schwer, die Übersicht zu behalten.“ In vier Tagen habe sie sechs verschiedene Konzepte ausgearbeitet. Der März beginnt verheißungsvoll Der März hatte verheißungsvoll begonnen: „Wir konnten am 8. März unsere Türen wieder ganz normal öffnen“.