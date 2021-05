Ziel: Das DRK zieht in die Ortsmitte

Feuerwehrstandort Hüllhorst-Mitte: Ausschuss beschließt, endgültige Planung in einem Arbeitskreis zu beraten

Hüllhorst -

Von Kathrin Kröger

„Auch Helfer brauchen mal Hilfe, dafür ist jetzt die Zeit.“ Stefan Mehnert, Leiter der Feuerwehr Hüllhorst, hielt am Mittwochabend im Ausschuss für Bevölkerungsschutz und Rettungswesen (ABR) ein flammendes Plädoyer für das Deutsche Rote Kreuz. Zur Debatte steht nämlich, ob der DRK-Ortsverein Hüllhorst mit in den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Standort Mitte soll oder nicht.