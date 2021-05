Das heißt, die bisherige Förderung auszuweiten. Der Verein möchte für alle Bürger da sein, nicht nur für die Geflüchteten – ein Band zwischen allen Menschen schaffen. Im Haupt- und Finanzausschuss stellten die Akteure des in Gründung befindlichen Vereins am Mittwoch ihr Anliegen vor. Neben dem Engagement für Zuwanderer soll ebenfalls die Hilfe für Menschen gefördert werden, die wegen ihrer politischen Einstellung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer religiösen Ausrichtung verfolgt werden. Zudem heißt es in dem Positionspapier, dass der Verein internationale Gesinnung, Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens fördern wolle, überdies das bürgerschaftliche Engagement zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. Der Verein möchte sich für ein friedliches, weltoffenes Zusammenleben in der Gemeinde Hüllhorst einsetzen und dieses aktiv gestalten.