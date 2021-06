In der Hütte konnten „Charlys Leute“ endlich wieder gemeinsam Musik machen. So sehr der 66-Jährige, den alle „Charly“ nennen, das Gitarrespielen liebt, so sehr kümmert er sich um „sein“ Tengern und die Menschen, die dort leben. Seit 2014 engagiert er sich als Ortsvorsteher für die Belange der Tengeraner. Bei dieser Aufgabe gilt für ihn das, was auch als Polizeibeamter immer sein Credo war: „Ich höre erst zu und versuche dann zu helfen.“ Der vierfache Vater und dreifache Großvater sucht nicht die Konfrontation, sondern die Lösung. Auch im Dienst habe er mehr danach gestrebt, zu vermitteln und weniger Sanktionen zu erheben. Als Ortsvorsteher hat Karl-Heinz Kröger die mittel- und langfristigen Ziele für Tengern im Blick, ist aber überdies immer zur Stelle bei den kleineren Problemen und Anliegen. Das wird sogleich wieder deutlich. An jenem Montag liegen ein paar von ihm in Auftrag gegebene neue Schilder auf dem Gartentisch. Bestimmt sind sie für den Kindergarten „Unterm Regenbogen“, der um Hilfe gebeten hatte. Mit den Schildern soll darauf hingewiesen werden, dass Hinterlassenschaften von Hunden am Zaun der Einrichtung bitte zu unterlassen sind. „Man ist ja für alles zuständig“, sagt Karl-Heinz Kröger, und man merkt, dass ihn das antreibt. Auch als es ein Fischesterben im Tengeraner Bach gab, half der Ortsvorsteher, der Sache auf den Grund zu gehen und schaltete das Umweltamt ein.