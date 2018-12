Von Andreas Kokemoor

Als Sohn des Bäckers Karl Kleemeier kannte er sich mit dem Sauerteig und dessen drei Stufen, dem »Anfrischsauer», dem »Grundsauer» und dem »Vollsauer» bestens aus. Viele Jahrzehnte lang war die Bäckerei Kleemeier in der Niedernstraße 5 in Lübbecke bekannt für ihre Backwaren. Auch Grau- und Schwarzbrot waren Spezialgebiete der Bäckerei Kleemeier, die bis 1980 das Aushängeschild für Qualität gewesen war.

Traditionelles Handwerk

Fast auf den Tag genau 30 Jahre lang gehörte die Bäckerei Kleemeier zu den vielen typischen traditionellen Handwerksbäckereien in Lübbecke. Drei Lehrlinge hatte sie. »Die Bäckerei war ein Pachtbetrieb. Außerdem hätten umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten vorgenommen werden müssen«, bedauerte Kleemeier die Schließung der Bäckerei. Beruflich orientierte er sich dann um und ging in die Möbelindustrie. Viele seiner Kunden hätten das Aufhören bedauert, sagte Karl-Heinz Kleemeier. »Heute ist das Gebäude ein Ärztehaus«, sagte er.

Viele Jahre backte er aber sein eigenes Brot für sich zuhause im Küchenofen. »Da weiß ich wenigstens, was drin ist«, sagte der Jubilar. Auch wenn er sein Brot heute nur noch gelegentlich selbst backe, wisse er die guten Bäckereien zu schätzen, die ebenfalls auf Qualität setzen.

Gesellenjahre in Castrop-Rauxel

Seine Ausbildung begann Karl-Heinz Kleemeier am 1. April 1950 in der Bäckerei Kröger in Lübbecke. Da im August sein Vater erkrankte setzte er seine Ausbildung im elterlichen Betrieb fort und schloss sie mit der Gesellenprüfung ab. Dort verbrachte er auch die erste Gesellenzeit. Anschließend landete er im Ruhrgebiet in Castrop Rauxel und schaute sich das Konditoren-Handwerk dort genauer an.

Danach habe er die Welt sehen und verreisen wollen. Er träumte davon, auf einem Schiff als Bäcker oder Konditor anzuheuern. Aber dann wurde sein Vater erneut krank. Er kehrte nach Lübbecke zurück und arbeitete im väterlichen Betrieb weiter. Seine Meisterprüfung legte Karl-Heinz Kleemeier mit 23 Jahren ab. Am 2. Januar 1968 übernahm er den elterlichen Betrieb. In seinem Heimatdorf ist Kleemeier Mitglied des Schützenvereins. Dreimal war er Schützenkönig. Außerdem war er viele Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr – gehört nun der Ehrenabteilung an.

Kollege aus Nordhemmern

Während der Feierstunde der Bäcker-Innung erhielt außerdem Rudolf Barrakling aus Nordhemmern einen Meisterbrief, allerdings in Gold. Morgens um vier Uhr in der Backstube und am Ofen zu stehen, stellte für den 79-Jährigen nie ein Problem dar. Seine Ausbildung begann er in der Bäckerei Squa in Minden. Besonders war jedoch, dass der Lehrbetrieb noch während seiner Ausbildung nach Starnberg zog. Der Goldjubilar folgte und beendete seine Lehre in Bayern. Dort legte er auch seine Gesellenprüfung ab. Seine Gesellenzeit verbrachte er dann bei der Bäckerei Ruwe in Bielefeld.

Die Meisterprüfung legte er am 1968 ab. 1978 übernahm er nach dem Tod des Vaters den elterlichen Betrieb. Die Bäckerei Barrakling hatte ein Ladengeschäft in Nordhemmern, zeichnete sich aber dadurch aus, dass sie täglich auf Bäckertouren in die umliegenden Dörfer ging. 1980 wurde die Produktion eingestellt. Bis 1990 blieb das Ladengeschäft geöffnet und die Bäckerei wurde beliefert. Anschließend arbeitete der Jubilar bis zur Rente in der Bäckerei Klasing in Varlheide.