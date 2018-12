Von Florian Weyand

Vor etwa zwei Jahren bricht die schwere Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), an der auch der bekannte Wissenschaftler Stephen Hawking litt, bei Martin Brase aus. »Zuerst dachten die Ärzte, dass mein Vater einen Schlaganfall erlitten hat«, berichtet seine Tochter Lisa. Drei Monate später diagnostizieren die Mediziner die richtige Erkrankung: ALS.

Seitdem hat sich der Gesundheitszustand von Martin Brase rapide verschlechtert. »Mein Vater hatte danach Probleme mit dem Gleichgewicht. Er ist auch gestolpert und hat sich dabei den Arm gebrochen«, berichtet Lisa Brase. Seit Oktober 2018 ist Martin Brase auf einen Rollstuhl angewiesen und nach einem Luftröhrenschritt kommuniziert er nur noch mit Hilfe eines Sprachcomputers und seiner Augen.

24 Stunden Betreuung

Einige Zeit wird der 53-Jährige, der als aktiver Fußballer beim TuS Lahde/Quetzen spielte, bei der Familie in Petershagen von einer 24-stündigen Intensivpflege betreut. Mittlerweile lebt Martin Brase in einer Wohngemeinschaft in Lübbecke-Nettelstedt. Fußball gucken kann er nicht mehr auf dem Sportplatz, nur noch am Fernseher. »Der Transport mit dem schweren Rollstuhl ist einfach zu aufwändig«, sagt seine Tochter.

Um ihrem Papa neuen Lebensmut zu geben, möchten Lisa Brase und ihr Bruder ihm zu Weihnachten ein besonderes Geschenk machen. »Wir möchten möglichst viele Menschen darum bitten, uns Postkarten oder Urlaubsgrüße zu schicken. Die gesammelten Postkarten möchten wir unserem Vater zu Weihnachten überreichen und mit ihm angucken«, sagt Lisa Brase.

Um ihre Idee bekanntzumachen, wollten die Geschwister zunächst Flyer drucken und verteilen. »Dann hatte mein Bruder die Idee mit der Internetseite. Damit können wir auch den Wunsch meines Vaters verwirklichen und auf die Krankheit aufmerksam machen«, sagt Lisa Brase. Seitdem die Webseite im Netz ist, haben die Geschwister viele Reaktionen bekommen. »Ich habe sogar Nachrichten aus Freiburg erhalten. Das ist total überwältigend«, sagt die Studentin. Für sie und ihre Familie soll Weihnachten 2018 ein besonderes Fest werden: mit Postkarten und Weihnachtsgrüßen aus der ganzen Welt.

Adresse

Wer Martin Brase schreiben möchte, kann Postkarten und Briefe an folgende Adresse schicken: Lisa Marie Brase, Spiekerberg 11, 32469 Petershagen.

Das ist die Krankheit ALS

Die Amyotrophe Lateralsklerose ist eine Erkrankung des zentralen und peripheren Nervensystems. Sie ist seit mehr als 100 Jahren bekannt und kommt weltweit vor. Ihre Ursache ist mit Ausnahme der seltenen erblichen Formen bisher unbekannt. Die Abkürzung für Amyotrophe Lateralsklerose ist ALS.

Pro Jahr erkranken etwa ein bis zwei von 100.000 Personen an ALS. Die Krankheit beginnt wie bei Martin Brase oft zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr, nur selten sind jüngere Erwachsene betroffen. Das Krankheitstempo ist bei den einzelnen Patienten sehr unterschiedlich, die Lebenserwartung ist verkürzt.

Die Erkrankung der motorischen Nervenzellen im Rückenmark und ihren Fortsätzen zur Muskulatur, führt zu unwillkürlichen Muskelzuckungen, Muskelschwund (Atrophie) und zur Muskelschwäche – häufig an Armen und den Beinen sowie auch in der Atemmuskulatur. Wenn die im Hirnstamm liegenden motorischen Nervenzellen betroffen sind, ist zudem auch die Sprach-, Kau- und Schluckmuskulatur geschwächt.

Weitere Informationen unter: https://postkarte-fuer-martin.jimdosite.com