Von Eva Rahe

Lübbecke (WB). Zum Weihnachtsbasar an der Nettelstedter Grundschule ist in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt. Aber nicht, um eine in Brand geratene Bude zu löschen. Sie hatte einen Ehrenauftrag: den Weihnachtsmann zum Basar bringen. Dort verteilte er Geschenke an die Kinder.

Doch nicht nur der Weihnachtsmann hatte beim 26. Weihnachtsbasar seinen großen Auftritt. Auch die Grundschüler stellten am Samstagnachmittag in der Turnhalle unter Beweis, dass sie trotz zahlreicher Zuschauer nicht den Mut verlieren, um selbstbewusst Winter- und Weihnachtslieder zu singen. Jede Klasse führte außerdem ein kleines Stück auf. Weihnachtsstimmung verbreiteten auch die Sänger des Chores »Queerbeet« mit ihrem Konzert.

Wikingerkluft statt Weihnachtsmann-Kostüm

Außer dem Mann im roten Mantel waren zur Freude der Kinder zum zweiten Mal die Nordmänner in Wikingerkluft nach Nettelstedt gekommen. In ihrer Jurte köchelte der Kinderpunsch, davor konnten die Kinder Naturhörnern Töne entlocken oder Schaukämpfe mit dem Langschwert verfolgen, die Gjurd, Björn und die Männer der Gruppe »Dyrr Fjörsins« vorführten.

Ebenfalls vollen Einsatz zeigten die Vereine der Dorfgemeinschaft beim Basar, um leckeres Essen und Getränke zu bieten und stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. In den zahlreichen Buden auf dem Schulhof kümmerten sich die örtlichen Vereine darum, dass es den Besuchern an nichts fehlte. Die hatten dann die Qual der Wahl: Die Landfrauen boten heißen Punsch und selbstgebackene Kekse an, die Garten- und Heimatfreunde und der Sozialverband verkauften Würstchen.

Vogelstationen zum selbst bauen

In der Aula wartete eine gemütliche Kaffeetafel mit einer großen Auswahl an Torten und Kuchen. An den Ständen des Weihnachtsbasars in der Turnhalle konnten die Besucher Dekoratives und Handarbeiten erwerben wie zum Beispiel Erdnussmännchen, Holzfiguren oder Selbstgenähtes und -gehäkeltes. Die Frauen und Männer der Dorfgemeinschaft hatten sich seit Oktober in abendlichen Sitzungen zusammengefunden, um zu Basteln.

Der Förderverein des Kindergartens forderte die Besucher mit seinem Verkauf auf, kreativ zu werden. Er verkaufte kleine Tüten, in denen Materialien zum Bau einer Vogelstation zu finden waren – samt passender Bausanleitung. Wer die Vogelstation fertig kaufen wollte, wurde am Stand der Dorfgemeinschaft fündig.

Mehr als zehn Nettelstedter Vereine der Dorfgemeinschaft engagierten sich beim Basar. Vorsitzender Helmut Öwermann berichtete von der guten Zusammenarbeit beim zweitägigen Aufbau des Marktes. »Wir sind sehr glücklich, dass es so gut läuft«, erklärte er. Und dabei sei alles ehrenamtlich organisiert, betonte er. Auch das Rahmenprogramm gestaltete die Dorfgemeinschaft zusammen mit den örtlichen Gruppen.