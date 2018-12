Da der Landtagsabgeordnete und AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Wagner nicht mehr für das Amt des Kreissprechers zur Verfügung stand, wählte die Versammlung den bisherigen Stellvertreter Burkhard Brauns. Zu stellvertretenden Sprechern wurden Jan Aussieker (Hüllhorst) und Sebastian Landwehr (Lübbecke) gewählt. Mit dem Amt des Schatzmeisters wurde Jürgen Sprick (Petershagen) beauftragt. Zu Beisitzern wurden Silke Rolfsmeier, Dietrich Janzen (Espelkamp) und René Schröder (Rahden) gewählt.

Kreisverband Minden-Lübbecke gewachsen

Markus Wagner bedankte sich in seiner Rede für »die mehrjährige, sehr gute Zusammenarbeit«. Er führe seinen Erfolg auch auf »Rückhalt und Einigkeit« in seinem »Heimatverband« zurück. So sei etwa der Kreisverband Minden-Lübbecke im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent gewachsen. Zudem seien inzwischen zwei Stadtverbände (Rahden und Porta Westfalica) gegründet worden. Die Tendenz sei steigend, hieß es von der Partei.

Burkhard Brauns betonte in seiner Rede »die Einigkeit und den Willen«, den Wählern nach den »sehr guten Ergebnissen« der letzten Wahlen und dem »Einzug in sämtliche Länderparlamente«, auch in Minden-Lübbecke »eine Alternative zu bieten«. Brauns sehe seine Hauptaufgabe für die nächsten zwei Jahre neben dem »Vermitteln der politischen Ziele« und der Mitgliedergewinnung darin, die heimische AfD erfolgreich in den Kommunalwahlkampf 2020 zu führen. Die Leitung des Parteitags hatte Günther Koch vom Bezirksvorstand Detmold.