Der erste Schneefall hat dem Alsweder Weihnachtsmarkt besondere Atmosphäre beschert: Anja Dierks (von links), Simone Feiland, Dagmar Schimschal und Susanne Eikhof genießen Orangen-Punsch mit Sahne am Stand des Stricktreffs. Foto: Eva Rahe

Von Eva RaheLübbecke (WB). Die Alsweder haben bekommen, was sich so viele für ihre Adventsveranstaltungen auch gewünscht hätten: Herrlich weiße Schneeflocken bedeckten am Sonntag den Kirchplatz und die Buden beim Weihnachtsmarkt rund um die St.-Andreas-Kirche.