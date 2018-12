Von Friederike Niemeyer

Der 74-jährige Arnold Oevermann sitzt seit 1994 im Rat, wurde 1993 stellvertretender Fraktionsvorsitzender und 2002 dann Fraktionsvorsitzender. »Für mich stand fest, dass ich bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten will. Deshalb wollte ich den Jüngeren die Chance geben, sich einzuarbeiten«, sagt Oevermann. Er will künftig noch weiter im Fraktionsvorstand und im Sozialausschuss mitarbeiten.

Erfolge in der Sacharbeit

Mit vier Bürgermeistern hat Oevermann als Fraktionschef mal mehr, mal weniger gut zusammengearbeitet, wie er sagt, und sechs CDU-Fraktionsvorsitzende hat er miterlebt. Stolz ist er aber vor allem auf die Sacharbeit, die er mit seiner Fraktion in dieser Zeit geleistet hat. So sei in diesen Jahren viel in die heimischen Schulen investiert worden, das ISEK-Programm sorge für positive Stadtentwicklung und bei der Straßensanierung praktiziere Lübbecke eine für die Bürger verträgliche Verfahrensweise, weil Anlieger frühzeitig vorbereitet würden.

Oevermann nennt als weitere Erfolge zudem die wiedereingeführte Praxis, dass Baugebiete von der Stadt vermarktet werden, und die Aktion »Jung kauft Alt«, die von 38 Familien wahrgenommen werde. Auf gutem Wege seien zudem das Projekt Westertor, der neue Park an der Obernfelder Allee, die Sanierung der Bäder und die Wiederbelebung alter Industrieflächen wie etwa an der Königsmühle.

Abwarten beim Thema Weingartenstraße

Die Zusammenarbeit mit der WL laufe sehr gut, sagt Arnold Oevermann. Auch die zu Anfang gefundene Linie beim Streitthema Weingartenstraße werde eingehalten: nämlich mit Ausbauplänen für den zweiten Bauabschnitt zu warten, bis an der Königsmühle und am Westertor die baulichen Fakten geklärt und die Verkehrsströme einzuschätzen seien.

Nachfolger zollt Respekt

Nachfolger Torsten Stank zollt Arnold Oevermann großen Respekt für seinen Einsatz. Und er möchte an die bisherige Arbeit anknüpfen. »Ich finde, dass die Fraktion sehr gut funktioniert«, sagt der 50-jährige Familienvater. Der Haustechniker bei der Diakonie ist Ortsvorsteher in Stockhausen und seit vier Jahren Ratsmitglied. »Ich bin Teamplayer. Wir wollen in der Fraktion gemeinsam arbeiten und entscheiden.« Entsprechend sollen auch die Fachpolitiker aus den Ausschüssen verstärkt im Rat zu Wort kommen. Ihm sei ehrlicher Umgang auch mit dem Stadtverband wichtig, sagt Stank.

Andreas Schröder, der im Mai den Vorsitz im Stadtverband von Karl-Friedrich Rahe übernommen hat, pflichtet dem bei. »Geschlossenheit wird uns auszeichnen. Zerstrittenheit bringt uns auf kommunaler Ebene nicht weiter«, sagt der Alsweder. Er hält es für wichtig, dass der Lübbecker SPD-Stadtverband »weiter auf die Kompetenz von Arnold zurückgreifen kann« und dass Torsten Stank vor allem bei seinem Einstieg in sein neues Amt unterstützt wird.