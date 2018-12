Das Jubiläum des Blasheimer Marktes soll zuckersüß werden. Die Stadt Lübbecke will am Eröffnungstag unter anderem 450 Lebkuchenherzen an Kinder verschenken. Das ist nur ein Teil des umfangreichen Programms. Foto: AdobeStock/schulzfoto/ Montage Kathrin Fischer

Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). Eine Achterbahn, viele Attraktionen und eine extra süße Idee: Die Stadt Lübbecke will zum 450-jährigen Jubiläum des Blasheimer Marktes 450 Lebkuchenherzen verschenken. Mit den Herzen und weiteren Programmpunkten soll der Eröffnungstag des Volksfestes am 5. September 2019 aufgewertet werden.

Der Marktausschuss hat die Verwaltung mit der Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenpakets für den ersten Tag des Volksfestes beauftragt. Der bisherige Verlauf des Marktauftaktes mit den üblichen Festreden, geladenen Gästen und dem Fassbieranstich war zuletzt eher ein schmuckloser Akt, denn ein Publikumsmagnet. Nun wird die Schatulle geöffnet, um der Jubiläumsausgabe etwas mehr Glanz und Strahlkraft zu verleihen.

Mitmachprogramm für Familien

Die Pläne eines Arbeitskreises im Marktausschuss sehen vor, die Markteröffnung am Donnerstag auf Familien mit Kindern auszurichten. So soll die Freilichtbühne Nettelstedt beispielsweise einen Sketch aufführen, außerdem ist im Festzelt Borchard ein Mitmachprogramm mit Live-Musik geplant. Die Mitglieder des Ausschusses erscheinen mittelalterlich gewandet, was an die Anfängen des Blasheimer Marktes, der einst aus dem Kirchweihfest in Blasheim hervorging, erinnert. Außerdem werden Preise für einen Malwettbewerb der Lübbecker Schulen vergeben.

Pünktlich um 16 Uhr wird die Eröffnung nicht nur den bekannten akustischen Akzent (die drei Böllerschüsse) haben, sondern auch einen optischen. Dann sollen 450 gasbefüllte Luftballons in den Himmel aufsteigen, die zusätzlich zu den Lebkuchenherzen verteilt werden. Damit nicht genug. Die Mitglieder des Marktausschusses wollen noch 450 Jubiläumspakete mit Süßigkeiten und Fahrchips verteilen, damit der Kirmesbummel für die Besucher gleich nach der Eröffnung schwungvoll starten kann. Der Marktausschuss kalkuliert für das Programm mit Lebkuchenherzen, Luftballons, Jubiläumspaketen, Stelzenläufern, Drehorgel und einer professionellen Moderation mit Kosten in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schausteller sehr interessiert

Am Marktfreitag folgt dann der große Jubiläumsempfang . Hier soll ein zweistündiges, professionell moderiertes Programm auf die Beine gestellt werden, zu dem auch nicht geladene Gäste Eintrittskarten erwerben können. Ein bekannter Redner aus Politik, Wirtschaft oder Kultur soll sprechen.

Das Interesse an der Jubiläumsausgabe des Blasheimer Marktes ist nach Auskunft von Marktmeister Jörg Redeker bei Schaustellern und Gewerbetreibenden groß. Es wird auch die von vielen erwünschte Achterbahn geben. Der »Spinning Racer« der Schausteller-Dynastie Bruch aus Düsseldorf soll kommen, es gebe eine mündliche Zusage, erklärte Redeker im Marktausschuss. Die Achterbahn war zuletzt vor sechs Jahren in Blasheim. »Der Aufbau lohnt sich eigentlich nur für Veranstaltungen, die länger als der Blasheimer Markt dauern«, sagte Jörg Redeker auf Nachfrage. »Aber die Familie hat Blasheim anscheinend in guter Erinnerung.«

Neben den bekannten Fahrgeschäften wie dem Riesenrad von Schausteller Klaus Wilhelm haben auch noch der »Ghost Rider« der Familie Löffelhardt und »Mr. Gravity« der Familie Oberschelp ihr Kommen angekündigt. »Es wird rasant«, verspricht Redeker.