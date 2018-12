Von Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). Am Ende gab es minutenlangen Applaus, und die innere Bewegung war dem Geehrten anzumerken: Mit einer Feierstunde in ihrer Lübbecker Hauptstelle hat die Sparkasse Minden-Lübbecke am Mittwochabend ihren langjährigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Georg Droste verabschiedet.

130 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur waren gekommen, um dem 64-Jährigen »Auf Wiedersehen« zu sagen. Auf Wiedersehen, denn Georg Droste kündigte es selbst an: »Ich werde weiter aktiv sein und ehrenamtlich Aufgaben übernehmen.« Und an seine Gäste gewandt fügte der einst aus Münster ans Wiehengebirge Gezogene hinzu: »Sie haben es mir leicht gemacht. Ich bin stolz darauf, ein Teil dieser Region zu sein.«

»Hoher Wiedererkennungswert«

Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kirschbaum lobte Drostes Engagement: »Heute ist er fast so bekannt wie unsere Marke selbst. Er ist das Gesicht der Sparkasse in der Region, mit hohem Wiedererkennungswert.« Kirschbaum nannte Droste einen »Organisator, Problemlöser und Veränderungsmanager«. Als »Bauminister« der Sparkasse habe er die Modernisierung der anfangs 60 Filialen und die Umbauten der beiden Hauptstellen gemanagt und die Digitalisierung vorangetrieben. Dabei habe er auch immer »einige Münsteraner Sturheit an den Tag gelegt«, so Kirschbaum. Er lobte das gute und faire Zusammenspiel im Vorstand: »Ein Münsteraner, ein Sauerländer und ein Rheinländer – und das in OWL.«

Mindens Bürgermeister Michael Jäcke sprach als Vorsitzender des Verwaltungsrats, lobte Drostes besonnene und sachliche Art. »Mit seinem Ruhestand reißt er eine Lücke«, sagte Jäcke.

Gastauftritt der Mindener Stichlinge

Die große Wertschätzung, die Georg Droste genießt, wurde auch daran deutlich, dass es Grüße nicht nur aus der Sparkasse und der Wirtschaft gab. Reinhard Gesse von der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück, der für das Präventionsprojekt der Sparkassenstiftung mit dem Stück »Ich werde es sagen« auf der Bühne steht, fasste seine Wünsche für den Ruhestand in ein Gedicht. Die Mindener Stichlinge, seit Jahrzehnten eng mit der Sparkasse und Georg Droste verbunden, gaben einen launig-bissigen Vorgeschmack auf ihr neues Programm »Bei Gewitter nicht hüpfen«.