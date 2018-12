Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). Weihnachten wird noch in der St.-Andreas-Kirche gefeiert. Im neuen Jahr trifft sich die Kirchengemeinde Lübbecke dann zu insgesamt sieben Gottesdiensten im Thomas-Gemeindehaus an der Alsweder Straße. Das Projekt »Winterkirche« beginnt am 2. Januar.

Schon seit einigen Jahren wird in der Gemeinde die »Sommerkirche« praktiziert. Während der großen Ferien finden dabei die Gottesdienste zentral in der Andreaskirche statt, und das Thomas-Gemeindehaus an der Alsweder Straße bleibt geschlossen. Ab Januar heißt es nun erneut »Wir rücken zusammen«, diesmal allerdings im Thomas-Gemeindehaus. Bis zum 23. Februar sind hier sieben Gottesdienste, jeweils sonntags um 10.30 Uhr, vorgesehen. Hinzu kommen mögliche Trauungen oder Taufen. Die Andreaskirche bleibt in dieser Zeit geschlossen.

Herausforderungen für die Gemeinde

Nach Auskunft von Ina Härtel aus dem Presbyterium sollen mit der »Winterkirche« auch Möglichkeiten »erprobt« werden, personelle und finanzielle Ressourcen zu schonen. Auf die Gemeinde kämen nämlich große Herausforderungen zu. Pastor Eckhard Struckmeier (64) wird Ende nächsten Jahres 2019 in den Ruhestand gehen. Zudem stehen umfangreiche Baumaßnahmen in der St.-Andreas-Kirche an, deren endgültige Kosten derzeit noch nicht absehbar sind (siehe Extrakasten).

Die »Winterkirche« im Thomas-Gemeindehaus soll schon jetzt dabei helfen, Kosten für Strom und Heizung einzusparen. Die Temperatur in der St.-Andreas-Kirche werde in den Wintermonaten voraussichtlich auf konstante fünf Grad fallen, sagt Kantor Heinz-Hermann Grube. Für die Orgel sei diese Temperatur unproblematisch: »Ständige Schwankungen verkraftet die Orgel nicht so gut wie eine konstante Temperatur.«

Fahrdienst eingerichtet

Mit Unterstützung der Diakonie wird an den sieben Sonntagen im Januar und Februar ein Fahrdienst eingerichtet, der Gottesdienstbesucher um 10 Uhr von der St.-Andreas-Kirche zum Thomas-Gemeindehaus fährt. Hier ist nach den Gottesdiensten auch das Kirchkaffee. Während der »Winterkirche« entfallen die gewohnten Live-Übertragungen ins evangelische Alten- und Pflegeheim. »Wir werden die Gottesdienste aber auf einem Rekorder aufnehmen, so dass sie zeitversetzt im Altenheim zu hören sein werden«, sagt Pfarrerin Sabine Heinrich. Der Kinder- und Katechumenengottesdienst findet parallel zum Erwachsenengottesdienst statt.

Die Andreaskirche öffnet erst wieder am 24. Februar, dann mit einem zentralen Tauferinnerungsdienst für alle Generationen.