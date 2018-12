Hoch auf der Leiter: Küsterin Angelika Krone zündet die Kerzen am Adventskranz in der Kirche an. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird sie verabschiedet. Foto: Kai Wessel

Lübbecke (WB/wk). An Weihnachten öffnet Angelika Krone die Türen der St.-Andreas-Kirche in Lübbecke-Alswede. Wie immer. Niemand kennt die Zacken des Schlüssels besser als die 63-jährige Küsterin. Fast drei Jahrzehnte lang oblag ihr die Schlüsselposition in der Kirchengemeinde. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird die Küsterin in den Ruhestand verabschiedet.

Wenn Angelika Krone heute, an Heiligabend, noch einmal das Licht anknipst, die Kerzen anzündet, das Mikrofon einschaltet, die Gesangbücher holt und den Knopf für die Glocken drückt, wird sie vielleicht an damals zurückdenken. An den Tag, als sie in der Kirche saß und Pfarrer Ulrich Wolf das sagte, was ihr Leben verändern sollte: »Wir suchen einen Küster.« 28 Jahre ist das her. Angelika Krone hörte diese Worte, griff zur Schreibmaschine und tippte eine Bewerbung.

»Ich weiß gar nicht mehr, ob es noch ein Vorstellungsgespräch gab. Hier auf dem Dorf kennt man sich ja«, sagt die gelernte Hauswirtschafterin. Sie erhielt den Job. »Für mich war das eine große Chance.« Ihr Sohn Jan-Willem war gerade vier Jahre alt. »Als Küsterin konnte ich flexibel arbeiten. Damals gab es ja noch keine Kinderbetreuung so wie heute.«

Erster Arbeitstag mit Sekt

Ihr erster Arbeitstag begann mit einem Gläschen Sekt. Es war Silvester, die Nacht zum 1. Januar 1990. Gatte Karl-Heinz Krone und ein paar Freunde begleiteten die neue Küsterin zur Kirche: »Ich musste die Glocken läuten lassen. Hat geklappt.«

Es folgten Jahre, in denen das Glockenläuten, das Umstellen der Uhr auf Winter- und Sommerzeit und die Vorbereitung des Abendmahls zur Routine wurden. Immer wieder sonntags früh raus, vom Haus am Pastorenteich rüber zur Kirche, zur Tür. Aufschließen, immer wieder aufschließen, immer wieder die erste sein. Pfarrer hat Angelika Krone in all ihren Jahren viele gesehen, nicht nur Ulrich Wolf, Reinhard Ellsel oder Klaus-Dieter Obach, sondern auch die, die nur vorübergehend in Alswede waren. »Alle haben sie ihre Stärken und Schwächen.«

Küsterin ist Blumenexpertin

Bei der Gärtnerei Haseloh wurde Angelika Krone zur Stammkundin. Wohl kaum eine Küsterin auf dieser Welt kennt sich mit Rosen, Tulpen und Stauden so gut aus, wie die Vorsitzende der Garten- und Blumenfreude Espelkamp. »Manchmal habe ich auch einfach welche aus meinem Garten genommen. Schont das Budget«, sagt Angelika Krone. Nicht nur zu den Gottesdiensten, auch bei 300 Hochzeiten musste sie Florales in die Kirche bringen. Sonderwünsche von Turteltauben im Turm bis hin zum Paddelboot erfüllte sie stets gerne. »Das wird mit den Jahren ja immer mehr.«

Ehemann hilft beim Weihnachtsbaum

Jetzt, an Weihnachten, benötigt sie in der Kirche zum letzten Mal die helfende Hand ihres Mannes. »Er hilft mir beim Schmücken des Baums. Da kriege ich die Lichterkette oben nicht so gut dran.« Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird Angelika Krone im Gottesdienst um 10 Uhr verabschiedet. Sie hat nur eine letzte Sorge: »Hoffentlich meckert niemand, weil es zu warm oder zu kalt ist. Das kann man nie allen recht machen.«