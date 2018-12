Lübbecke (WB/jes/cw). Erst die Tradition, dann die Bescherung: In Lübbecke haben sich am Vormittag des Heiligen Abends wieder hunderte Menschen zum Umtrunk in der Fußgängerzone getroffen. Glühwein, Punsch und Plaudereien gehören für junge und ältere Besucher seit Jahren zum festen Programm am 24. Dezember.