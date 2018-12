Ein kühles und erfrischendes Bad war in diesem Sommer genau das Richtige, das galt auch für Hunde wie diesen in Blasheim. Foto: Jan-Eric Wiemann

Von Friedrich Föst

Lübbecke (WB). Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit, auch auf das Wetter im Mühlenkreis in diesem Jahr zurück zu blicken. Vor allem die lang anhaltende Dürre wird in Erinnerung bleiben, aber das Jahr 2018 hatte noch weitere Rekorde parat.

Das Jahr 2018 war das wärmste bei uns im Kreis Minden-Lübbecke seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es hat den bisherigen Spitzenreiter, das Jahr 2014, noch um 0,1 Grad überboten. Die Jahresdurchschnittstemperatur lag an der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Rahden-Kleinendorf bei 11,3 Grad, etwa zwei Grad über dem langjährigen Mittelwert.

Bis auf Februar und März fielen alle Monate zu warm aus. April und Mai brachten es sogar auf Jahrhunderttemperaturen. Der Sommer stellte den Temperaturrekord aus dem Jahre 2003 ein. Interessant ist auch, dass die zehn wärmsten Jahre im Mühlenkreis mit einer Ausnahme alle in den 2000er Jahren stattgefunden haben. Der Klimawandel ist im Kreis Minden-Lübbecke angekommen.

84 Sommertage

Noch einen Rekord gab es: Mit 84 Sommertagen (25 Grad und mehr) wurden an der Wetterstation Rahden so viele Sommertage wie noch nie gezählt. Dabei wurden die alten Rekorde aus den Jahren 2003 und 2006 mit jeweils 61 Tagen pulverisiert. Wenn man berücksichtigt, dass uns im Mittel nur rund 30 Sommertage zustehen, sind 84 Sommertage eine außergewöhnliche Anzahl.

Da in Rahden erst seit 1951 das Wetter aufgezeichnet wird, lohnt sich ein Blick über den Tellerrand hinaus. An der Wetterstation in Bremen wird seit 1890 Wetter beobachtet. Selbst dort findet sich kein vergleichbar warmes Jahr, was die Außergewöhnlichkeit des Jahres 2018 unterstreicht.

Niederschlag

Das Jahr 2018 war nicht nur das wärmste, sondern auch das trockenste Jahr, was der Mühlenkreis seit mehr als 100 Jahren erlebt hat. Selbst das Trockenjahr 1959 wurde unterboten. Im Schnitt fielen im Kreisgebiet um die 400 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch wenn es im Dezember endlich mal wieder kräftiger geregnet hat, fehlen unter dem Strich etwa 250 bis 300 Liter pro Quadratmeter. Wir müssten rund 30 volle Gartengießkannen auf jeden Quadratmeter des Kreisgebietes schütten, um das Defizit auszugleichen. Das entspricht in etwa 3,5 Kisten Mineralwasser übereinandergestapelt, wohlgemerkt auf jeden Quadratmeter. Spinnen wir das Gedankenexperiment weiter, dann kommen wir bei der gesamten Fläche des Kreisgebietes auf die Zahl von 4.032.000.000 Milliarden Kisten Wasser.

Nur der Januar und Dezember konnten durchschnittliche oder leicht erhöhte Niederschlagsmengen aufweisen, alle anderen Monate fielen oft sogar deutlich zu trocken aus.

Sonnenschein

Noch nie seit Messbeginn der Sonnenscheindauer im Jahr 1951 war es so sonnig wie 2018. Knapp 2000 Stunden Sonnenschein sind im Mühlenkreis zusammengekommen. So viel Sonnenstunden gibt es normalerweise nur in den Sonnenhochburgen Deutschlands, etwa auf der Insel Rügen oder im Breisgau. Bedenkt man, dass uns im Schnitt eigentlich nur etwa 1500 bis 1600 Stunden zustehen, steht unter dem Strich ein sattes Plus von mehr als 400 Stunden.

Der Orkan »Friederike«

Am 18. Januar raste Orkan »Friederike« durch den Mühlenkreis, mit Windgeschwindigkeiten von 120 km/h im Flachland und geschätzten 130 bis 140 km/h in den Kammlagen des Wiehengebirges. Damit war »Friederike« teilweise sogar stärker als »Kyrill« vor elf Jahren.

Schneefall und Gewitter

Der Winter 2017/2018 war sehr schneearm und reiht sich nahtlos in die Reihe der schneearmen Winter der letzten Jahre ein. Das Jahr 2018 war auch ausgesprochen gewitterarm. Im Sommer überquerten nur zwei nennenswerte Gewitterfronten den Kreis Minden-Lübbecke.

Unser Gastautor:

Gastautor Friedrich Föst (41, verheiratet, drei Kinder), hat nach seinem Abitur am Wittekind-Gymnasium (Note: 2,0) Meteorologie in Berlin und Innsbruck studiert. Der Lübbecker ist für den privaten Wetterdienst »Wettermanufaktur« mit Sitz in Berlin tätig. Föst hält regelmäßig Wettervorträge bei Vereinen und Verbänden. Darüber hinaus ist er ein gefragter Gesprächspartner in Funk und Fernsehen.