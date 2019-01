Tolle Stimmung herrscht am 30. Dezember beim Vorsilvester-Konzert von No Mercy in der Stadthalle Lübbecke: auf der Bühne und auch davor. Foto: Andreas Kokemoor

Lübbecke (ko). An Tagen wie an diesen zwischen Weihnachten und Silvester feiern viele Lübbecker mit Freunden und Bekannten, Arbeitskollegen oder Schulfreunden, die sie sonst nicht mehr im alten Jahr sehen würden. Die Lübbecker Band No Mercy lud am Tag vor Silvester zur mittlerweile legendären Vorsilvester-Kultparty in die Stadthalle ein. 300 Besucher aus dem Lübbecker Land zeigten, dass diese Feier nicht nur ihren ganz einen Charakter entwickelt hat, sondern fast schon zum Brauchtum gehört.

Zum insgesamt 31. Mal und sechsten Mal in der Stadthalle veranstaltete No Mercy diese Party-Nacht. Zur Band gehören Klaus Eckhard, Volker Helmke, Kalle Rüting, Stein-Erik Bringeland, Bernd Levien, Rüdiger Janetzki, Eckhard Rumsch und Christian Paul sowie die Techniker Stefan Lorenzen und Sören Lorenzen. Vor und nach No Mercy spielten die Cone Brothers.

Die Band spielte auf einer Extra-Bühne, die vor der großen Theaterbühne aufgebaut war. Und viele Tanzwillige nutzten das Parkett zwischen der Thekenmeile und der Plattform der Band. Drei Jahrzehnte, das heißt auch, dass mittlerweile die zweite Gäste-Generation vor Ort war. Sicher auch ein Grund, warum No Mercy diese Vorsilvester-Veranstaltung damals im Gasthaus Blase ins Leben rief: Für all diejenigen, die an Silvester keinen Babysitter haben, sollte es eine lange rockige Feier mit Musik und Tanz geben, nur eben am Tag vor Silvester. Und das galt auch dieses Jahr. Zumindest schien es so, als wären die »älteren Semester« in der Überzahl.

In gut drei Stunden präsentierte No Mercy am Vorsilvester 40 Songs, wie immer aus den 60-er und 70-er Jahren sowie jetzt auch schon Titel aus den 80-er Jahren dabei waren. Los ging es mit »Let spend the night together« von den Stones – wie passend.