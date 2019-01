Dr. Olaf Baumann sagte zu seiner Aufgabe: »Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit am Krankenhaus Lübbecke-Rahden und auf die Zusammenarbeit mit Direktor Dr. Albert Neff, dem Leitenden Oberarzt Dr. Mohamed Abudabbous, der Oberärztin Dr. Alla van Delft sowie allen übrigen Mitgliedern des sehr guten Teams in Lübbecke.«

Baumann leitet die Abteilung Operative Gynäkologie. Insbesondere soll die gynäkologische Onkologie als Schwerpunkt unter Einsatz modernster Diagnostik und OP-Techniken weiter ausgebaut werden. Dieser Bereich der Gynäkologie beschäftigt sich mit der operativen Behandlung von bösartigen Tumoren im Genitalbereich, der Gebärmutter und den Eierstöcken. Auch die operative Behandlung der Blasenschwäche, der Beckenbodensenkung sowie der Endometriose werden Behandlungsschwerpunkte werden.

Schonende Operationsmethode

Großen Wert legt der neue Leitende Arzt auf die minimalinvasive Chirurgie. Hierbei erfolgen Operationen durch kleine Löcher in der Bauchdecke oder durch natürliche Körperöffnungen. Dadurch lassen sich große Schnittführungen vermeiden. Die Patientinnen haben durch diese schonende Operationsmethode zahlreiche Vorteile wie etwa kleinere Wunden und schnellere Heilung. »Immer, wenn es medizinisch verantwortbar ist, wende ich diese schonende Operationsmethode an«, sagt Dr. Baumann. Er selbst besitzt die Zertifizierungen für minimalinvasive Chirurgie sowie für Beckenboden-Chirurgie und das Weiterbildungszertifikat für Gynäkologische Onkologie.

Dr. Olaf Baumann hat an der Medizinischen Hochschule Hannover studiert. Als Assistenzarzt war er unter anderem an Krankenhäusern in Hannover und Bad Oeynhausen tätig. Es folgten Stationen als Oberarzt in Herford sowie an der Uniklinik Bochum. Nach einer mehrjährigen Chefarzttätigkeit am Steinfurter Marienhospital gründete er die Abteilung für Urogynäkologie am Universitätsklinikum Münster.

Ab 2012 leitete er die Abteilung für Gynäkologie am Klinikum Lippe-Detmold. »Ich bin viele Jahre gependelt und habe außerhalb meiner Heimatregion gearbeitet. Darauf habe ich nun keine Lust mehr. Deshalb habe ich mich für das Krankenhaus Lübbecke-Rahden als neue Arbeitsstelle entschieden«, sagt Dr. Baumann, der mit seiner Familie in Bad Oeynhausen lebt.

Gesamleitung hat weiter Dr. Neff

Die Gesamtleitung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe liegt weiter in den Händen von Dr. Albert Neff. Durch die personelle Verstärkung kann sich Direktor Neff noch stärker auf die Geburtshilfe konzentrieren, während Dr. Baumann die Abteilung Operative Gynäkologie leitet.

»Diese personelle Entscheidung ist ein klares Bekenntnis für die Weiterentwicklung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Lübbecke«, sagt Dr. Christine Fuchs, Geschäftsführerin des Krankenhaus Lübbecke-Rahden.