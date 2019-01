Von Silke Birkemeyer

»Suche Frieden und jage ihm nach« sei Zuspruch und Aufforderung zugleich, sagte die Pfarrerin in dem Gottesdienst, in dem sich inhaltlich und auch musikalisch alles um das zentrale Thema drehte. Sie hatte in der Vorbereitung der Predigt viele Menschen nach ihrer Interpretation des Begriffs Frieden gefragt. Die gesammelten Zitate, die von den Katechumenen vorgelesen wurden, offenbarten ein Spektrum vom Frieden in der Welt bis hin zu Themen wie Gemeinschaft in der Familie, Gelassenheit, Respekt und Freundlichkeit gegenüber dem Nächsten.

Viel Musik

Es lohne sich, dem Moment des Friedens nachzugehen und sich zu vertragen, sagte Pfarrerin Heinrich und wünschte den Gottesdienstbesuchern viele Erlebnisse dieser Art im neuen Jahr. Neben der Jahreslosung, deren Botschaft auch in Liedern wie »Komm näher, Friede« immer wieder Einzug hielt, wurden traditionell persönliche Jahreslosungen an die Besucher verteilt. Im Anschluss an den festlichen Gottesdienst, der hervorragend musikalisch begleitet wurde vom Chor unter der Leitung von Kantor Heinz-Hermann Grube und dem von Claus Wischmeier geleiteten Posaunenchor, hatte die Gemeinde ihre Mitglieder zum Neujahresempfang in das Gemeindehaus eingeladen.

Dort wurden sie klangvoll von den Musikern der Jazz Group Lübbecke empfangen, die im Verlauf des Abends etliche Stücke aus ihrem Repertoire spielten. An-dreas Oelschläger als Vertreter der katholischen Gemeinde und Viktor Löwen von der Evangelischen Freien Gemeinde nahmen in ihren Grußworten ebenfalls Stellung zur Jahreslosung und wünschten den Gästen Gottes Segen für das neue Jahr.

Das Jahr der Reisen

Pfarrerin Sabine Heinrich nutzte den Empfang, um an die herausragenden Ereignisse des vergangenen Jahres zu erinnern. Es wäre ein lebendiges 2018 gewesen mit vielen Begegnungen und Reisen, wie zum Beispiel der Fernreise nach Indonesien mit Pauken und Trompeten sowie dem eindrucksvollen Besuch der Gemeinde in Middleport. Zu den Schlaglichtern des Jahres 2018 gehörte auch die gelungene Umsetzung des ehrenamtlichen Küsterdienstes, der sein zehnjähriges Bestehen feierte.

Die Pfarrerin erinnerte die Gäste an den ökumenischen Epiphaniasgottesdienst am 4. Januar in der St.-Johannes-Baptist-Kirche und den Tauferinnerungsgottesdienst am 24. Februar. Mit diesem zentralen Gottesdienst ende auch die Winterkirche. In Anlehnung an den Gemeindebrief betonte die Pfarrerin nochmals, dass es in Bezug auf die umfangreiche Sanierung der Kirche zum Jahresende keine Neuigkeiten gäbe.

Kirchensanierung im Blick

Das Presbyterium hatte im September ein Büro aus Bochum mit den Grundlagenermittlungen beauftragt und wartet nun auf die Ergebnisse, die im Verlauf des Jahres an geeigneter Stelle präsentiert werden sollen. »So konkret sind wir noch nicht, dass wir sagen können, wann die Kirche geschlossen wird. Aber wir sind vorbereitet«, sagte Pfarrerin Heinrich. Auch den Abschied von Pfarrer Eckhard Struckmeier thematisierte sie, dessen Stelle nicht neu besetzt werde. Hier würden neue Ideen entwickelt, wie ein personelles Zusammenrücken funktionieren könnte. Zum Abschluss verlas sie eine Geschichte zum Thema Frieden, in der ein König das schönste Bild zu dem Thema suchte.