Die Feuerwehr erweist ihrem Kameraden Christoph Stallmann die letzte Ehre. 600 Menschen haben am Freitagmorgen in einer Trauerfeier Abschied vom überraschend verstorbenen Stadtbrandmeister genommen. Foto: Arndt Hoppe

Von Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). »Time to say goodbye«: Die 250 Trauernden in der Friedhofskapelle erheben sich und zu den Klängen des Liedes von Andrea Bocelli wird die Urne des Verstorbenen aus der Friedhofskapelle getragen. Hunderte Feuerwehrkameraden stehen Spalier und geben ihrem Stadtbrandmeister das letzte Geleit zu seiner Ruhestätte. Lübbecke verabschiedet sich von Christoph Stallmann.

Stadtbrandmeister Christoph Stallmann war am zweiten Weihnachtstag völlig überraschend im Alter von 59 Jahren gestorben. Dieser plötzliche Verlust war nicht allein ein Schock für seine Familie, sondern auch ein schwerer Schlag für seine Kameraden von der Lübbecker Feuerwehr, der Stallmann 20 Jahre lang vorstand, und für die vielen Menschen, die beruflich und privat mit ihm verbunden waren.

»Eines der größten Herzen Lübbeckes«

Bürgermeister Frank Haberbosch nannte Christoph Stallmann in seiner Ansprache bei der Trauerfeier am Freitagmorgen in der Friedhofskapelle einen Lebensretter und Visionär, einen Anpacker und Gestalter, »ein wahres Vorbild, dessen Überzeugungs- und Tatkraft noch lange nachwirken werden«. Stallmann habe Herausragendes geleistet für die Sicherheit der Bürger der Stadt.

Der Bürgermeister stellte heraus, dass nicht wenige Lübbecker ihm und seinen Leuten »vieles, wenn nicht alles verdanken«. Sie wurden aus einer Notlage befreit oder ihr Haus, ihr Leben gerettet. Sie hätten das gute Gefühl haben können, »dass ihnen überall und jederzeit geholfen wird, wenn sie die 112 wählen«. Lübbecke habe aber nicht allein seinen ersten Feuerwehrmann verloren, sagte Frank Haberbosch. »Wir sind hier, weil eines der größten Herzen Lübbeckes aufgehört hat zu schlagen; weil wir einen wahren Freund verloren haben, einen besonderen Menschen, der wie kaum ein anderer verkörpert hat, mit Leib und Seele für andere da zu sein.« Er habe sich für die Menschen in Notlagen eingesetzt, aber auch für die Kameradinnen und Kameraden »wie ein Löwe« gekämpft.

»Lieber Stalli, Du wirst uns fehlen«

Haberbosch hob Stallmanns Herzlichkeit hervor, seinen Humor und seine »bullerig-liebevolle Art, auch die schlimmsten Tiefschläge wegzustecken«. »Lieber ›Stalli‹, diese Stadt wird Dein Andenken bewahren«, schloss der Bürgermeister mit bewegter Stimme. »Du wirst uns fehlen. Und wir werden immer stolz auf dich sein.«

Tauerrednerin Iris Dawari (Bückeburg) stellte den Privatmenschen Christoph Stallmann in den Mittelpunkt. Aufgewachsen mit zwei Zwillingsschwestern in Ahlsen-Reineberg habe er neben einer Lehre als Dekorateur bei Deerberg schon früh seine Berufung in der Feuerwehr gefunden. Mit 17 Jahren trat er in die Wehr ein. Sein Leben lang habe er anderen Menschen geholfen, über das normale Maß hinaus, sagte Iris Dawari. »Er hat das Gute in den Menschen gesehen und ihre Bedürfnisse vor seine gestellt.« Christoph Stallmann sei immer da gewesen, wenn man ihn brauchte. Oder, wie es seine Ehefrau Manuela ausgedrückt habe: »Christophs Hobby war das Kümmern.«

Trauergäste aus dem ganzen Kreis

Wie groß das Ansehen Stallmanns auch über die Grenzen Lübbeckes hinaus war, wurde bei der Trauerfeier mehr als deutlich. 600 Menschen waren gekommen, harrten teilweise wegen des begrenzten Platzes in der Kapelle bei Kälte und Nieselregen vor der Tür aus. Neben etwa 300 Feuerwehrkameraden aus Lübbecke und den Nachbarstädten und -gemeinden schlossen sich der Trauerversammlung viele Mitarbeiter der Stadt- und Kreisverwaltung an, darunter als deren Repräsentanten Bürgermeister Frank Haberbosch und Kreisdirektorin Cornelia Schöder.

Als hochrangige Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren waren außerdem anwesend Kreisbrandmeister Michael Schäfer und sein Stellvertreter Thomas Podschadly dazu Bezirksbrandmeister Michael Kirchhoff aus Hüllhorst. Die Polizei wurde unter anderem von Wachleiter Frank Meyer vertreten. Neben einigen Ratsmitgliedern waren auch die Alt-Bürgermeister Eckhard Witte und Gerhard Bösch anwesend sowie Rahdens Bürgermeister Bert Honsel, der Christoph Stallmann aus seiner Zeit in der Kreisverwaltung verbunden war. Honsel: »Frank Haberbosch hat es richtig gesagt. So war Christoph Stallmann.«