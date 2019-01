Nach dem Aussendungsgottesdienst in der katholischen St.-Johannes-Baptist-Kirche haben die Sternsinger so manchen Regentropfen abbekommen, doch den Segen bringen die Mädchen und Jungen bei jedem Wetter. Nur ein einziges Mal musste die Aktion – wegen Blitzeis – abgesagt werden. Foto: Kathrin Kröger

Von Kathrin Kröger

Pfarrer Karl-Heinz Graute sendete am Sonntag in einem von den Sternsingern gestalteten Gottesdienst die Kinder und Jugendlichen sowie 18 Kamele – so werden traditionell die Begleitpersonen bezeichnet – aus, die dann in neun Gruppen etwa 70 Haushalten und fünf Altenheimen den Segen für 2019 brachten. Aber zunächst gab es eine Stärkung im Gemeindehaus der katholischen St.-Johannes-Baptist-Gemeinde.

Dort stieß man überall auf Kronen: Sogar auf den Nutella-Brötchen, die sich die Kinder nach dem Aussendungsgottesdienst und vor ihrer Tour durch die Ortschaften schmecken ließen, fanden sie sich als kleine Symbole aus Schokolade. Den traditionellen Sternsingerkuchen zierten die royalen Zeichen sowieso. Und natürlich gab es sie in groß und schließlich dort, wo ein König sie trägt – gerade noch auf dem Tisch neben Brötchen und Limo, dann auf dem Haupt. Natürlich durften auch die prächtigen Gewänder nicht fehlen. Aufgeregt flitzte so die Kinderschar durch die Räume.

Kinder informierten sich über Peru

»Die Kronen haben wir schon im Oktober gebastelt«, sagte Susanne Leimbach, die zusammen mit Maria Schumacher und Iris Diekemper wie immer sehr engagiert die Sternsinger-Aktion organisiert hatte. Sehr früh hätten sie dieses Mal mit den Vorbereitungen begonnen. Nach dem Basteln folgte im November ein Kochtag. Und weil das Beispielland des diesjährigen Dreikönigssingens Peru ist, wurde eine Spezialität aus diesem Land zubereitet: eine peruanische Suppe.

Doch es ging nicht nur um die schönen Seiten des Landes. Am Samstag befassten sich die Sternsinger in Lübbecke mit dem ernsthaften Hintergrund des 61. Dreikönigssingens. Die Kinder sammelten nämlich für peruanische Kinder mit Behinderung.

In einer Folge der Sendung »Willi will’s wissen« besuchte der Moderator mehrere Betroffene und machte damit auf ihr Schicksal aufmerksam. Die Mädchen und Jungen erfuhren auch viel über ein von den Sternsingern gefördertes Hilfsprojekt namens »Yancana Huasy« (Haus der Arbeit). Dort werden junge Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen gefördert.

Gemeinsamkeit und Solidarität

Leimbach: »Unsere Sternsinger sollen wissen, wofür ihr gesammeltes Geld ausgegeben wird.« Dies stifte über Grenzen hinweg Gemeinsamkeit und Solidarität. »Wir gehören zusammen« hieß der Leitsatz der diesjährigen Aktion. Um dies öffentlich zu bekunden, erhielten alle Mitwirkenden ein Segensbändchen mit dieser Aufschrift. Sie wollten damit sagen, dass kein Kind ausgeschlossen wird. »Behindert ist nur, wer behindert wird. Wir jedoch gehören zusammen, wir setzen uns dafür ein, dass jedes Kind am Leben teilhaben, zur Schule gehen darf und Freunde zum Spielen findet«, betonte Susanne Leimbach, die beeindruckte, dass sich die Kinder in der Vorbereitungsphase sehr schnell mit den schwächeren Altersgenossen solidarisiert hätten.

»Einige Kinder können noch nicht so gut Deutsch sprechen und Lesen.« Weil sie aus Kroatien, Indien, Nigeria oder Syrien kämen. So hätten ihre Mitstreiter vorgeschlagen, dass jene Kinder den Stern tragen und den Segen an die Türen schreiben und die Muttersprachler das Lesen des Segensspruches übernehmen.