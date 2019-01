Während sich zwischen Linda (links, Stephanie Gerth) und Mrs. Potter (Monika Möhlmann) das nächste Missverständnis anbahnt, hat Tom (ganz rechts, Florian Kracht) seine liebe Not, den vom Brandy beseelten Andreas (hinten: Wolfgang Hovemeyer) in Schach zu halten. Unterdessen packen (Foto oben recht) Dick (Matthias Kracht) und Harry (Simon Kracht) die verstreuten Leichenteile wieder in ihren Sack. Der Auftritt von Inspektor Downs (unten rechts, Martin Jäger-Degenhardt) bringt Tom in Erklärungsnöte. Foto: Ria Stübing