»Denkwürdiger Abend«, »spektakuläre Effekte«, »ein Abend für Musikliebhaber« – 2017 hat der Auftritt der Big Band der Bundeswehr auf dem Marktplatz die Lübbecker in Begeisterung versetzt. Mit neuem Programm gibt es bald ein Wiedersehen. Foto: Oliver Krato

Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). Das erste Gastspiel im Herbst 2017 war ein unvergessliches Ereignis. 2500 Menschen strömten damals auf den Marktplatz, um die Big Band der Bundeswehr zu erleben. Bereits in diesem Sommer gibt es ein Wiedersehen. Die beliebteste Big Band Europas kehrt am 13. Juni zurück in die Bierbrunnenstadt.