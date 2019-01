Andreas Kasprzak zeigt stolz »Das inoffizielle Harry Potter Backbuch«. Der Autor hat dazu auch den passenden Zauberstab in seinem Fantasy-Fundus. Der Lübbecker arbeitet inzwischen an einem weiteren Kochbuch. Foto: Viola Willmann

Von Viola Willmann

Lübbecke (WB). Eine lebensgroße Batman-Figur neben dem Sofa, Filmplakate an den Wänden und Skulpturen von Orks, Trollen und anderen Fabelwesen, wohin man schaut. Wer Andreas Kasprzak besucht, betritt eine Welt der Fantasie.

Die drei Monitore auf seinem Schreibtisch verraten, dass es sich bei dieser Leidenschaft fürs Fantastische, Düstere und Abgründige nicht bloß um ein Hobby handelt. Der Lübbecker ist Schriftsteller, Übersetzer, Redakteur und in seinem eigenen Medien- und Redaktionsbüro Grinning Cat Productions »Mädchen für alles«, wie er selbst sagt. Zuletzt hat er im Oktober zusammen mit seiner Ko-Autorin Katja Böhm unter dem Pseudonym Tom Grimm »Das inoffizielle Harry-Potter-Backbuch« veröffentlicht und damit ein gutes Händchen bewiesen. »Das Buch hat sich bislang sehr gut verkauft«, berichtet er. Laut Buchreport war es das viertmeistverkaufte Koch- und Backbuch in der Weihnachtszeit, nur übertroffen von bekannten TV-Größen wie Tim Mälzer und Jamie Oliver.

Vom Buchhändler zum Buchautor

Dass er Talent fürs Schreiben hat, hat Andreas Kasprzak früh gemerkt. »Schon in meiner Jugend habe ich mich sehr für Literatur interessiert.« Folgerichtig entschied er sich für eine Ausbildung zum Buchhändler. Doch schnell merkte er, dass er nicht sein Leben lang Bücher verkaufen wollte. »Also habe ich sozusagen die Seite gewechselt«, erklärt er. Das ist jetzt 25 Jahre her. Anfangs, so Kasprzak, habe er zehn Jahre lang ausschließlich eigene Texte verfasst – von Groschenromanen à la Jerry Cotton über Sachbücher im Fantasy-Genre bis hin zu Romanen mit Titeln wie »Splitter des Feindes« oder »Fiete schwant Böses« – fast alle unter Pseudonymen. »Mein Nachname ist nicht wirklich verkaufsfördernd«, erklärt Kasprzak, der inzwischen auch viel als Übersetzer arbeitet.

Seine Bibliografie füllt eine ganze Bücherwand in seinem Arbeitszimmer. Unter anderem gehen die Übersetzungen der meisten »Star Wars«-Bücher der Verlage Blanvalet und Panini Books auf sein Konto. Das Koch- und Backgenre hingegen hat er erst vor einigen Jahren für sich entdeckt. Als Andreas Kasprzak 2011 als alleinerziehender Vater mit zwei Kindern nach Lübbecke zog, gab es zumeist Essen aus der Dose oder Tüte. »Irgendwann hing uns das zum Hals raus. Da besorgte ich mir Dr. Oetkers Schulkochbuch und fing an, Kochen zu lernen – offenbar mit einem gewissen Erfolg.«

Echter Bestseller

Der erste eigene Versuch, ein Kochbuch zu schreiben, brauchte nur noch einen Aufhänger. Das war das Computerspiel »Minecraft«, das als Basis für das 2017 erschienene »Ultimative inoffizielle Kochbuch für Minecrafter« diente. Im vergangenen September folgten dann ein Halloween-Kochbuch und das »Inoffizielle Harry Potter Backbuch«, das sich mit fast 25.000 verkauften Exemplaren zu einem echten Bestseller entwickelt hat.

Ein Erfolg, der viel Arbeit, Zeit und Mühe gekostet hat. Vom Kochen über das Fotografieren bis hin zum Schreiben und Gestalten ­der Gerichte – alles wurde von Andreas Kasprzak und seiner Ko-Autorin Katja Böhm sowie einem Team von Lektoren, Korrektoren, Layoutern und Zeichnern in Eigenregie umgesetzt. Und der Filmfan hat noch lange nicht genug.

In Arbeit ist derzeit ein Kochbuch mit 75 Gerichten aus Film, Fernsehen und Computerspielen. Mit von der Partie werden etwa Boeuf á la Bourguignon mit Ketchup aus »Superman«, Fischstäbchen mit Vanillesoße aus »Doctor Who« und die Mulligatawny-Suppe aus dem berühmten Silvester-Sketch »Dinner for One« sein.

Hommage an George R. R. Martin

Und noch ein Projekt liegt ihm besonders am Herzen: Seit sechs Jahren arbeitet er an einer High Fantasy-Trilogie mit dem Titel »Asche und Blut«, die ab 2020 erscheinen soll. »Die Bücher umfassen insgesamt drei- oder viertausend Manuskriptseiten«, verrät er. Inspiriert wurde er von der erfolgreichen Saga »Ein Lied von Eis und Feuer« von George R. R. Martin, die auch die Grundlage für die Fernsehserie »Game of Thrones« bildet. Dies begründet im Übrigen auch Andreas Kasprzaks derzeitiges Pseudonym Tom Grimm. »Kürzt man George R. R. Martin ab, ergibt das GRRM. Mir fiel auf, dass man da bloß ein I einfügen muss, um nicht bloß George Martin und seinem Werk Respekt zu zollen, sondern ebenso den Märchen der Gebrüder Grimm.« Ein echter Fantasy-Fan eben.