Lübbecke (WB). In Lübbecke ist es von Mittwoch auf Donnerstag zu Einbrüchen in zwei Autohäuser gekommen. Nach Angaben der Polizei befinden sich die Autohäuser in direkter Nachbarschaft im Industriegebiet. In beiden Fällen gingen die Täter äußerst rabiat vor und richteten einen erheblichen Schaden an.