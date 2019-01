Lübbecke (aha). Die Orgel ist in der Kirche so unverzichtbar wie Kanzel oder Taufbecken. In vielen Kirchen haben diese Instrumente eine Geschichte, die so bewegt ist wie die des Gotteshauses selbst. Zur Jahrhunderte alten Historie der Lübbecker St.-Andreas-Kirche und ihren Orgeln ist jetzt ein eigenes Buch erschienen.