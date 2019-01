An seinem Arbeitsplatz in der Kreissporthalle: Thomas Hartmeier ist beim Freeway-Cup Kameramann, Cutter und Regisseur für den Live-Stream im Internet in einer Person. Ansonsten ist der Lübbecker aber vor allem international unterwegs. Foto: Marc Schmedtlevin

Von Marc Schmedtlevin

Lübbecke (WB). Neben einer ausgeprägten Physis kommt es beim Freeway-Cup für U16-Fußballer auf den Einsatz bester Technik und ein gutes Auge an. Genau darauf vertraut auch Thomas Hartmeier. Der Kameramann, Cutter und Live-Regisseur setzt das Turnier via Internet-Stream in Szene. Für den Lübbecker ist es ein eher seltenes Engagement in der Heimat, denn in der Regel ist er weltweit im Einsatz.

Zwei Tage Freeway-Cup – das bedeutet für Thomas Hartmeier Hochspannung. Kaum eine Minute vergeht, in der er nicht das Headset aufgesetzt hat oder das Funkgerät in der Hand hält. Und es gibt kaum einen Winkel in der Kreissporthalle, in dem Hartmeier während des Turniers nicht auftaucht. Die Schritte sind meist zügig, doch dabei behält der 42-Jährige stets alles im Blick.

Zehn-Mann-Team und acht Blickwinkel

»So richtig ansprechbar bin ich manchmal nicht«, gibt Hartmeier zu. Er ist schließlich ein Perfektionist, der dem Zuschauer keinen wichtigen Moment des Freeway-Cups vorenthalten möchte. »Der Sport steht an erster Stelle. Ich möchte aber auch versuchen, die Atmosphäre aus der Halle zu transportieren«, sagt Hartmeier, der bei der Erfüllung dieses Anspruchs auch auf ein eingespieltes Technik-Team angewiesen ist.

Zehn Personen und acht Kameras aus allen Blickwinkeln kommen zum Einsatz. »Das alles hat unser Turnier auf ein neues Level gehoben«, sagt Turnierchef Christian Spönemann, der für Hartmeiers Arbeit sehr dankbar ist. Nachdem der Livestream zunächst eher stiefmütterlich behandelt worden war, griff der Profi ein: »Ich denke, ich kann das besser.«

35.000 Klicks im Vorjahr

Gesagt, getan – das belegen auch die Zahlen. 35.000 Leute klickten im Vorjahr beim Freeway-Cup rein. »Für mein Unternehmen und die Region ist das schon ein großes Projekt«, sagt Hartmeier, der aber auch gleich relativiert: »Dort, wo ich mich sonst bewege, ist es aber eher klein. Es sind auch schon mal bis zu 100 Leute für die Technik zuständig.«

Seine berufliche Heimat hat Hartmeier nämlich mittlerweile auf der ganzen Welt. Die Drehorte sind dabei häufig einzigartig. »In Patagonien ist es sehr schön, in Neufundland auch. Und die fünf Besuche in Australien haben mir ebenfalls sehr gut gefallen«, stellt Hartmeier, der in Preußisch Ströhen aufgewachsen ist, fest.

Hartmeier ist weltweit im Einsatz

Ein Durchbruch dieser Größenordnung in der Branche war zunächst gar nicht angedacht. »Harty«, wie er von Freunden genannt wird, arbeitete eigentlich im Bereich Web-Design. Erst als das Bewegtbild – anfangs Animationen, dann auch Videos – im Internet populärer wurde, wuchs die Affinität zur Kamera und er schwenkte um. Im Jahr 2000 erfolgte der Schritt in die Selbstständigkeit.

»Meine erste eigene Produktion war 2001 oder 2002. Es ging um eine Dokumentation über einen Spielplatz«, erinnert sich Hartmeier, der danach unter anderem für den Pay-TV-Sender Premiere (heute Sky) eine Golf-Lehrsendung drehte. »Dafür sind wir durch die Welt geflogen«, erzählt der Vater eines Sohnes. Mit den Jobs wechselten auch die Wohnorte – von Köln nach München bis nach Los Angeles.

Hobby bleibt auf der Strecke

Nicht nur die Städte wurden größer, auch die Projekte. Fester Bestandteil ist Hartmeier seit neun Jahren bei der Red-Bull-Cliff-Diving World Series. Dabei handelt es sich um Klippenspringwettkämpfe. »Darauf bin ich wirklich stolz«, sagt Hartmeier. Auch bei Motorsportevents wie der Rallye Weltmeisterschaft (WRC) ist er ständiger Begleiter. »Die beiden großen Aufträge sorgen dafür, dass ich im Sommer selten daheim bin«, sagt Hartmeier.

Dadurch ist bei ihm allerdings auch ein Hobby ein wenig auf der Strecke geblieben. Seit etwa 30 Jahren spielt Hartmeier Gitarre, war lange Mitglied einer Band. Heute ist er nur noch Gast bei Jam Sessions im Stemweder Life House – entweder mit seinem Instrument oder aber natürlich auch gerne mit der Kamera.