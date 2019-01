Lübbecke (WB). Die Lübbecker Stadtführer starten mit der Sitz-Führung »Weißt Du noch... – Lübbecke in alten Bildern aus den 1950er und 1960er Jahren« in die Saison. Los geht es am Samstag, 9. Februar. Unter dem Titel »Wege vom Bahnhof in die Stadt« ist eine neue Führung im Angebot.

Über das ganze Jahr hinweg bieten die Stadtführer unter dem Dach des Vereins Lübbecke Marketing und in Zusammenarbeit mit dem Lübbecker Stadtarchiv insgesamt 20 interessante und unterhaltsame Themenführungen an. Klassiker wie Altstadtführungen oder die Führungen zur Industrie- und Friedhofsgeschichte gehören genauso zum Programm wie die Kostümführungen »Zaubertrank und Aderlass« und »Lübbecke zur Kaiserzeit« oder ein meditativer Spaziergang auf dem Lübbecker Friedhof unter dem Titel »Sorg dich nicht um mich«.

Erstmals im Angebot ist am 3. August die Führung »Wege vom Bahnhof in die Stadt«. Aufgrund der großen Beliebtheit finden sich fünf sogenannte Sitz-Führungen im Programm, die sich auch an Personen richten, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Neu ist hier der Bildervortrag »Die St.-Andreas-Kirche – Altes, Neues und Überraschendes entdecken«. Am 1. Juni brechen die Stadtführer zu einer Wanderung ins Wiehengebirge auf. Dann heißt es »Hexen, Riesen, Abenteurer – Sagen und Legenden rund um das Lübbecker Land«. Zum Jahresabschluss begibt sich das Stadtführerteam zusammen mit den Teilnehmern unter dem Titel »Weihnachtspost« auf einen stimmungsvollen Rundgang durch die Stadtgeschichte.

Anmelden für Sitzführungen

Für die offenen Stadtführungen sind keine Anmeldungen erforderlich. Lediglich für die Sitz-Führungen, bei denen die Plätze begrenzt sind, sollten sich Interessierte beim Servicebüro der Stadt Lübbecke, Kreishausstraße 4, Telefon: 05741/276-0 anmelden. Die Teilnahmegebühr für alle offenen Stadtführungen beträgt weiterhin fünf Euro. Teilnehmer mit Ehrenamtskarte zahlen drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre können kostenlos teilnehmen.

Ein Flyer mit dem Programm der Stadtführungen für dieses Jahr ist im Servicebüro der Stadtverwaltung, im örtlichen Buchhandel sowie in zahlreichen weiteren Geschäften und Einrichtungen erhältlich. Zusätzlich zu den offenen Stadtführungen können bei Lübbecke Marketing auf Anfrage unter der Telefonnummer 05741/276-234 oder per E-Mail an info@luebbecke-marketing.de zu einem Wunschtermin Gruppenführungen – zum Beispiel als Programm für Vereins- oder Betriebsausflüge, Klassentreffen oder Geburtstagsfeiern – gebucht werden.

Neben klassischen Altstadtführungen und thematischen Führungen bietet Lübbecke Marketing hier auch Erlebnis-Stadtführungen im Kostüm und die interaktive Lügengeschichten-Tour »Echt oder Ente« an. Im Angebot sind weiterhin Führungen für Menschen mit einer Demenzerkrankung, die in kleinen Gruppen durchgeführt werden und jeweils eine Begleitperson erfordern. Als Geschenk können im Servicebüro der Stadtverwaltung Gutscheine für individuell zusammengestellte Gruppenführungen oder für Karten zu offenen Stadtführungen erworben werden.