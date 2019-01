Lübbecke (WB). Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Lübbecke am Sonntagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Nachdem der 22-Jährige für eine Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht werden sollte, versuchte der 47-jährige Beifahrer dies zu verhindern. Daraufhin wurde der ebenfalls betrunkene Beifahrer in Gewahrsam genommen und musste den Rest des Tages in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Am Sonntagmorgen um 8.50 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem silbernen Opel die Straße »Weingarten« in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße. Nach Zeugenaussagen fuhr der aus Lübbecke kommende junge Mann mit aufheulendem Motor in die Glasfront der an der Osnabrücker Straße ansässigen Sparkasse. Zuvor stieß der Fahrer auch gegen einen Gebäudepfeiler des Sparkassengebäudes. Anstatt seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Wagen vom Unfallort. Die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Lübbecke konnten im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen den 22-jährigen Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Zu diesem Zeitpunkt stieg der junge Mann gerade aus seinem Fahrzeug aus.

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Auf den 47-Jährigen Beifahrer kommt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Beifahrer leicht verletzt.

Ein Arzt entnahm auf der Polizeiwache den Beteiligten eine Blutprobe und attestierte die Gewahrsamsfähigkeit des Beifahrers. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 EURO.