Von Viola Willmann

Lübbecke (WB). Als die Glocken der St.-Marien-Kirche in Blasheim am Sonntagmorgen läuten, folgen viele Gemeindemitglieder ihrem Ruf. Sie alle wollen sich von Pfarrer Frie­drich Stork verabschieden, der im Februar auf eigenen Wunsch nach Espelkamp wechselt.

Seit 1998 war er mit nur einer kurzen Unterbrechung in Blasheim tätig. Dementsprechend schwer fällt Pfarrer Friedrich Stork der Abschied. Doch zu Beginn des Gottesdienstes hat der gebürtige Sielhorster etwas Zeit, sich zu fassen. Die »Chorallen« und der Posaunenchor gestalten den musikalischen Auftakt.

Dann übernimmt Pfarrer Stork, doch es weist zunächst einmal nichts auf einen besonderen Gottesdienst hin. Erst als der Superintendent des Kirchenkreises Lübbecke, Dr. Uwe Gryczan, vor den Altar tritt und den langjährigen Blasheimer Pfarrer zu sich bittet, bekommt wohl der eine oder andere einen Kloß im Hals. »Wir danken Ihnen für den Einsatz Ihrer Gaben und Kräfte in dieser Gemeinde«, sagt der Superintendent, bevor er ein wenig aus dem Werdegang des Pfarrers berichtet.

Bereits im Vikariat in Blasheim

Bereits in seinem Vikariat wurde Friedrich Stork im Herbst 1998 nach Blasheim berufen. Im Mai 2003 folgte die offizielle Wahl zum Pfarrer der Gemeinde. Er sei sehr warmherzig aufgenommen worden und habe sich stets von der Gemeinde getragen gefühlt, habe Pfarrer Stork ihm im Vorgespräch verraten. Besonders am Herzen lag ihm die Kinder- und Jugendarbeit. »An vielen Stellen kann man Früchte Ihrer Arbeit erkennen. Aber nicht alles ist sofort ersichtlich, denn einiges – wie die Seelsorge – liegt auch im Verborgenen«, sagt Dr. Uwe Gryczan.

Die Arbeit eines Pfarrers sei mit vielfältigen Aufgaben verbunden, in Blasheim sei die Besonderheit, dass man als Pfarrer automatisch ehrenamtlicher Mitvorstand im Obernfelder Pflegehaus ist. Nach der offiziellen Entpflichtung richtet sich der Superintendent noch einmal an die Gemeinde: »Bitte bewahren Sie das Gute, was Pfarrer Stork in all den Jahren für diese Gemeinde getan hat.«

Die letzten Minuten des Gottesdienstes übernimmt dann Pfarrerin Gerda Gödde, die bereits ab und zu als Vertretungskraft in Erscheinung getreten ist. »Bis die Vakanz geklärt ist, bin ich die feste Vertretung«, sagte sie. Wie lange das sein wird, ist noch offen. Superintendent Gryczan: »Wir werden uns mit dem Kreissy­nodalvorstand zusammensetzen und beraten, wie es weitergeht.«

Sehr emotionale Momente

Als Pfarrer Friedrich Stork dann zum Abschluss des Gottesdienstes aus der St.-Marien-Kirche auszieht und an der Tür jedem Einzelnen die Hand gibt, blickt man in viele traurige Gesichter und es kullern ein paar Tränen. Auch für den Pfarrer selbst sind dies sehr emotionale Momente.

»Ich bin sehr angefasst, das lässt mich natürlich nicht kalt«, sagt er später in einer ruhigen Minute im Pfarrhaus, wo schon viele Kartons auf den Umzug Anfang Februar warten. Nicht viel Zeit bleibt ihm mit seiner Familie – Frau Liane und Sohn Johannes (10) – bis zu seinem Dienstbeginn in Espelkamp. Dort geht es am 18. Februar los, der Einführungsgottesdienst für ihn ist am 24. Februar.

»Ich befinde mich in einem emotionalen Ausnahmezustand. Blasheim zu verlassen, fällt mir natürlich schwer, aber ich gehe auch mit Respekt und Freude an die neue Aufgabe.« Nach so vielen Jahren sei ihm die Gemeinde in Blasheim sehr ans Herz gewachsen. »In meinem Beruf kommt man den Menschen sehr nahe und eine Gemeinde funktioniert nur zusammen.«

Sehr loyale Gemeinde

In Blasheim habe er sowohl persönlich schlechte als auch gute Zeiten erlebt und spricht zum Einen den Tod seiner Mutter – in Blasheim beerdigt – und zum Anderen die Geburt seines Sohnes Johannes an. »Es ist toll, wenn man merkt, dass in solchen Momenten viele Menschen an einen denken. Ich habe immer eine sehr loyale Gemeinde erlebt.«

So schildert auch Kerstin Hellmeier die Zusammenarbeit mit Pfarrer Stork. Sie ist seit 2014 Gemeindesekretärin. »Ich wurde prima aufgenommen und habe viel lernen können. Es war immer eine tolle Zusammenarbeit und wir werden ihn wirklich vermissen.«