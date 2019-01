Info-Café im Hospiz: Mehr als 300 Besucher haben sich am Sonntag einen Eindruck vom Hospiz und von der Arbeit im Hospiz verschafft. Am Kuchenbuffet bestand dann auch noch Gelegenheit, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Foto: Lena Knickmeier

Von Lena Knickmeier

Lübbecke (WB). Wie möchte ich meinen letzten Lebensweg gestalten? Was heißt palliative Versorgung? Und wie arbeiten Menschen in einem Hospiz? Auf diese und viele weitere Fragen hatten die Mitarbeiter des Hospiz’ Veritas in Lübbecke beim Info-Café am Sonntag eine Antwort.