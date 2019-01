Nachdem der Mantrailerhund die Fährte am Südufer des Mittellandkanals an einem Feldweg in Verlängerung der Straße Rottdick verloren hatte, wurde die Tauchergruppe Petershagen alarmiert. Ab 16.30 Uhr sperrte man den Kanal für den Schiffsverkehr. Mittels Sonarboot suchte die Feuerwehr den vermuteten Unglücksort ab. Ergebnislos suchten Taucher den Bereich ab. Schließlich wurde der Einsatz am Kanal eingestellt und die Sperrung für die Schifffahrt gegen 18.45 Uhr wieder aufgehoben.

Ein Polizeihubschrauber konnte aufgrund der Witterung bisher nicht eingesetzt werden.

Die Vermisste ist etwa 1,68 Meter groß und hat dunkle, mittellange Haare. Bekleidet war sie zum Zeitpunkt des Verschwinden mit einem grauen Schlafanzugoberteil mit Schwalbenmuster und dem Aufdruck »Free«, einer dunklen Jogginghose und grauen Turnschuhen. Über dem Oberteil trug sie eine olivgrüne Jacke.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erbittet die Polizei unter der Notrufnummer 110.