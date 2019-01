Ruth Schaps ist es in ihrem Nachhilfeinstitut wichtig, auf die Schüler einzugehen und nach den Gründen zu suchen, warum es mit dem Lernen nicht so klappt. Dafür ist sie jetzt mit dem Unternehmerinnenbrief NRW ausgezeichnet worden. Foto: Viola Willmann

Von Viola Willmann

Lübbecke (WB). Schon als kleines Kind wusste Ruth Schaps genau, was sie später einmal werden wollte: Lehrerin. Gut 20 Jahre später ist sie die Chefin ihres eigenen Nachhilfeinstituts in Lübbecke. Dafür wurde sie nun mit dem Unternehmerinnenbrief NRW ausgezeichnet. »Dabei bin ich nicht einmal gerne zur Schule gegangen«, sagt die 26-Jährige.

Trotzdem habe sie es immer toll gefunden, anderen etwas beizubringen. Schon im Alter von 14 Jahren hat sie das erste Mal Nachhilfe gegeben. »Ich habe aber schon früh gemerkt, dass es mir nicht nur um das Fachliche geht. Das ist zwar wichtig, aber zweitrangig«, sagt Ruth Schaps. Sie wollte vielmehr lernen, wie Kinder ticken und warum manche Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Für sie standen Themen wie Pädagogik, Psychologie und Inklusion im Vordergrund.

Uni den Rücken gekehrt

Folgerichtig entschied sich die gebürtige Espelkamperin für ein Lehramtsstudium in den Fächern Französisch und Ethik in Mainz. »Aber das war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte«, sagt Schaps, die der Uni nach vier Semestern den Rücken kehrte. »Ich kann nichts machen, hinter dem ich nicht stehe. In dieser Zeit saß ich oft traurig zuhause, weil ich mir ja nie etwas anderes gewünscht hatte, als Lehrerin zu werden.« Gestärkt hätten sie in dieser Zeit ihre Eltern. »Sie haben immer gesagt, ich solle das machen, was mich glücklich macht. Meine Mutter und mein Vater haben mir viel Selbstbewusstsein vermittelt und mir beigebracht, Rückschläge nicht als Scheitern zu sehen.«

Ausbildung zum Lerncoach

Also probierte sie etwas Neues und begann eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation bei der Firma Denios in Bad Oeynhausen. Doch auch das war nicht das Richtige. Trotzdem zog sie die Ausbildung durch – und gab nebenbei weiter Nachhilfe. »Das habe ich trotz des Vollzeitjobs immer gerne gemacht.« Erst eine Freundin brachte sie darauf, es in genau diesem Bereich mit der Selbstständigkeit zu versuchen. Es folgte eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach sowie Lerncoach in Köln. »Das war endlich das, was ich wollte.«

Direkte Zuwendung

Vor genau zwei Jahren eröffnete sie ihr erstes Nachhilfeinstitut an der Strubbergstraße in Lübbecke. Im Mai 2018 folgte eine Zweigstelle in Minden. In den Häusern wird aber nicht nur Stoff gebüffelt, sondern es stehen soziale Aspekte im Vordergrund. »Wir sehen uns eher als Lernbegleitung. Wir wollen von den Kindern zuerst einmal wissen, in welcher Atmosphäre sie gut lernen können«, erzählt Ruth Schaps aus ihrem Arbeitsalltag. Um eine Vertrauensbasis aufzubauen, gäbe es bei ihr nur Einzelunterricht. Jeder Schüler bekomme die gleiche Aufmerksamkeit. »Für viele ist diese direkte Zuwendung das Größte. Und wenn sich manch schwierige Schüler nach und nach öffnen, dann geht einem das Herz auf.«

Suche nach neuen Mitarbeitern

Gemeinsam mit ihrem Team versucht sie, auf die Mädchen und Jungen einzugehen. Große Klassen, Leistungsdruck, Mobbing, Ängste und mangelndes Selbstbewusstsein tragen nicht selten zu schlechten Noten bei. Fällt einem ihrer Mitarbeiter etwas auf, kommt Ruth Schaps mit ihrer Coaching-Ausbildung ins Spiel. Konzentrationstraining, Entspannungsübungen, Lerntechniken, Achtsamkeitsübungen und Methoden zur Selbsteinschätzung gehören zum Angebot. »Ich würde gerne wachsen, aber das steht und fällt mit den Angestellten«, sagt Schaps, die auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern ist, die sich in diesem Konzept wiederfinden.