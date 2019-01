Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). 11 Uhr morgens am Krankenhaus Lübbecke: Ein Senior kurvt mit seinem Toyota über den Parkplatz. Er findet keine Lücke. Schließlich parkt er da, wo es nicht erlaubt ist – wie so viele andere auch. Das ist Alltag am Krankenhaus Lübbecke und seit langem bekannt. Jetzt wurden Gespräche aufgenommen, an deren Ende eine Lösung für das Parkproblem stehen soll.

Die CDU-Fraktion im Lübbecker Rat macht in der Sache Druck. Sie hat beantragt, dass die Verwaltung auf die Geschäftsführung des Krankenhauses zugeht, »um eine deutliche Ausweitung der vorhandenen Parkplätze zu erreichen«. Fraktionschef Klaus-Jürgen Bernotat verweist in dem Antrag, der im Bauausschuss diskutiert wurde, darauf, dass die Besucher des Krankenhauses regelmäßig in Bereichen parken würden, die mit Verbotsschildern gekennzeichnet sind – und das seit Monaten. Zudem würden Fahrzeuge auf den Seitenstreifen der Nebenstraßen Obermehner Weg, Wittekindstraße und Obernfelder Allee stehen. Beim Aussteigen aus den Autos käme es hier immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. »Da sich die Situation durch die gute Frequentierung des Lübbecker Krankenhauses, die wir ausdrücklich begrüßen, nicht ändern wird, ist dort dringend für Abhilfe zu sorgen«, heißt es im CDU-Antrag.

Zu wenig und zu klein

Günter Bösch, Vorsitzender des Bauausschusses, schloss sich dem CDU-Antrag an und erklärte: »Es gibt nicht nur zu wenig Parkplätze, sie sind auch zu klein, um vernünftig auszusteigen.«

Handlungsbedarf sieht auch die Verwaltung. Von dort hieß es, Bürgermeister Frank Haberbosch habe auch schon das Gespräch mit der Geschäftsführung des Lübbecker Krankenhauses gesucht. Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass die Notwendigkeit für die Verbesserung der Parksituation bestehe. Eine erste Maßnahme kündigte Ingo Ellerkamp, Leiter des Baudezernats, an. Er sagte, dass auf der Virchowstraße zeitnah 20 neue Stellplätze markiert würden und die bestehende Tempo 30-Zone ausgeweitet würde. Die Verantwortung für die Gesamtsituation läge aber beim Krankenhaus. »Wir können nur da unterstützen, wo es uns möglich ist.«

4, 2 Millionen Euro für Notaufnahme

Bei den Mühlenkreiskliniken steht in diesem Jahr allerdings nur der Ausbau des Parkraumes am Johannes-Wesling-Klinikum auf der Agenda, wie Sprecher Christian Busse auf Anfrage erläutert. Demnach werde im Sommer in Minden der erste Spatenstich für ein Parkhaus gesetzt, das etwa 1000 Stellplätze bietet. Am Standort Lübbecke seien in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 5,6 Millionen Euro geplant – allerdings nicht für Parkplätze, sondern in erster Linie für die komplette Sanierung der Zentralen Notaufnahme. »Für diese Maßnahme haben wir 4,2 Millionen Euro vorgesehen«, sagt Busse. Für die Erweiterung der Parkmöglichkeiten würden verschiedene Möglichkeiten geprüft. Geld stünde dafür 2019 aber nicht zur Verfügung.