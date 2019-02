Derzeit berät ein Arbeitskreis über die Sanierung des Freibades in Gehlenbeck und des Hallenbades. Wie die Bäder nicht nur moderner, sondern auch attraktiver werden können, ist Teil der Beratungen. In diesem Jahr soll entschieden werden. Foto: Kai Wessel

Von Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). Die CDU Lübbecke möchte wissen, welche Wünsche Lübbecker Bürger für das Schwimmbad in Gehlenbeck haben. Auftakt der Fragebogen-Aktion ist diesen Samstag in der Fußgängerzone. Anlass sind die aktuellen Beratungen in einem Arbeitskreis zur anstehenden Sanierung von Hallen- und Freibad.

Der Stadtrat hatte im April 2018 die Sanierung der Bäder beschlossen und sich damit der Auffassung der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe (WBL) angeschlossen: Ein Gutachten hatte deutlich höher Kosten für einen Neubau ermittelt als für die Sanierung. Gleichwohl muss die Stadt mit Kosten von gut 11,5 Millionen Euro rechnen, zumal neben den notwendigen Erneuerungen auch die Attraktivität gesteigert werden soll. Fördermittel sind beantragt.

Baubeginn frühestens 2020

Ein Arbeitskreis mit Vertretern von WBL, Rat und Verwaltung soll nun einen sinnvollen und finanzierbaren Vorschlag erarbeiten. Noch in diesem Jahr – eventuell vor der Sommerpause, so die Annahme der CDU – soll in den politischen Fachgremien entschieden werden. Baubeginn wird frühestens 2020 sein.

Fragebogenaktion

Den Beratungsprozess will die CDU nun mit einer Fragebogen-Aktion begleiten. »Es handelt sich um eine große Investition, und da wollen wir das nicht über den Kopf der Bürger hinweg entscheiden«, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus-Jürgen Bernotat. »Der CDU Lübbecke ist es wichtig, die Bürger bei politischen Entscheidungen mehr einzubinden.« Deshalb stellen sich Fraktionsmitglieder der CDU an diesem Samstag, 9. Februar, von 10 bis 13 Uhr mit einem Stand in die Lange Straße, Ecke Bäckerstraße.

Per Fragebogen möchte die CDU wissen, was sich mit der Umgestaltung des Freibades ändern müsse, unter anderem: Soll es Rutschen, Klettergerüste oder Sportflächen geben? Sollen die Schwimmbahnen wie bisher 50 Meter lang sein oder reichen 25 Meter? Der vollständige Fragebogen ist auch im Internet unter www.cdu-luebbecke.de abrufbar. Eine persönliche Rückgabe und die Rücksendung per Post (CDU-Kreisgeschäftsstelle, Marienglacis 35, 32427 Minden), Fax (0571/ 8860320) oder E-Mail (mail@cdu-luebbecke.de) ist möglich. Die CDU will die Antworten auswerten und für ihre Entscheidung berücksichtigen, sagt der Fraktionschef.

Schwimmbäder defizitär

WBL-Geschäftsführer Dirk Raddy erhofft sich von der geplanten Grundsanierung inklusive Attraktivitätssteigerung auch, dass das jährliche Defizit der beiden Bäder von etwa 700.000 Euro kleiner wird. Bei den durchschnittlichen Zahlen – 2018 kamen 87.000 Gäste – ergebe sich ein Zuschuss pro Besuch von acht bis zehn Euro, sagt er. Gleichwohl sei klar, dass Schwimmbäder einen großen Wert hätten, auch wenn sie wohl immer ein Zuschussbetrieb bleiben würden. »Ich weiß, dass das ein sehr emotionales Thema ist«, sagt Raddy und nennt als Beispiele die Öffnungszeiten oder die Beckenlänge, die noch in der Diskussion sei. Beim Hallenbad werde sich hingegen am Beckenzuschnitt wohl nichts ändern.

Zu berücksichtigen haben die Entscheidungsträger auch, dass bei einer Sanierung der Bestandsschutz für die Technik erlischt und nach neuem Standard gebaut werden muss. Das betrifft neben Anlagen wie dem Sprungturm vor allem die Wasseraufbereitung. Raddy: »Jeder Kubikmeter Wasser wird teurer werden.« So sei der Technikraum im 2017 sanierten Freibad in Bad Essen viermal so groß wie der in Gehlenbeck, obwohl das Becken kleiner sei.

Nicht nur Freizeitfaktor

Bei der Umgestaltung sollte nicht nur an den Freizeitfaktor, sondern auch an den Sport- und Gesundheitsaspekt gedacht werden, melden sich die regelmäßigen Schwimmerinnen Rosi Kasberger und Christine Scheele unabhängig von der CDU-Aktion zu Wort. Die Bedürfnisse der Aquajogger oder Wettkampfschwimmer sollten wie die der Gesundheitsschwimmer oder Kinder nicht vergessen werden. »Ohne das Schwimmbad hätte es viel länger gedauert, wieder fit zu werden«, sagt Christine Scheele (60). »Auch als schwerer Mensch kann ich diesen Sport ausüben und mich so fit halten.«

Dr. med. Herwig Kloss ergänzt: »Schwimmen bringt das gesamte Herz-Kreislauf-System in Schwung und trainiert den Herzmuskel. Und wenn man an den demografischen Wandel denkt, ist es um so wichtiger, dass es in Lübbecke gute Schwimmmöglichkeiten gibt.«