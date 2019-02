An der Einsatzstelle: Unter Atemschutz dringen Feuerwehrleute in die brennende Halle ein. Foto: Kai Wessel

Lübbecke (WB/wk). Ein Brand in der Fertigungshalle einer Tischlerei in Lübbecke hat am Donnerstagnachmittag erheblichen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr rückte mit allen drei Löschzügen zur Straße »Im Steinfeld« an. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.