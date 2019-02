Vor allem dank guter Konjunktur weist der Etat sogar ein kleines Plus von etwa 327.000 Euro auf, das in die Ausgleichsrücklage überführt werden kann. Bürgermeister Frank Haberbosch sagte: »Das ist ein tolles Ergebnis, das ich so noch nicht erlebt habe.« Es gab aber auch kritische Stimmen und Ablehnung zu dem Zahlenwerk. 21 Ratsmitglieder stimmten am Ende mit Ja (SPD, WL und LK), es gab elf Nein-Stimmen (CDU, Grüne und ein SPD-Ratsherr) und eine Enthaltung (FDP).