Von Angelina Zander

Lübbecke (WB). Wie kann Politik für Jugendliche interessant werden? Und was passiert eigentlich mit einem Gesetzentwurf? Mit diesen Fragen hat sich ein Projektkurs des Wittekind-Gymnasiums Lübbecke beschäftigt. Ihre Lösung: junge Erwachsene in die Rolle eines Politikers versetzen.

Gelingen soll das mit einer so genannten Lübbecker Model European Union, der Lübbecker MEU. Diese ist für den 9. Mai geplant. Etwa 40 bis 50 Teilnehmer verschiedener Schulen werden erwartet, die sich einen Tag lang intensiv mit einem Gesetzentwurf beschäftigen sollen. Denn: Bei der MEU werden die Schüler unterschiedlichen Fraktionen der deutschen Politik zugeordnet. »Wir nehmen die größten Fraktionen und teilen die Abgeordneten prozentual auf«, erklärt Christian Sysa das Konzept.

Die Verteilung der Plätze richte sich nach den aktuellen Zahlen in der Politik. Ihre Aufgabe: Vorschläge zur Änderung eines vorliegenden Gesetzentwurfs einbringen, so dass diesem am Ende der Sitzung alle Fraktionen zustimmen. »Das muss jedoch schon vor der eigentlichen Veranstaltung passieren, damit die Zeit für die Diskussion über die Anträge genutzt werden kann«, sagt Friederike Ostermeier, die Teil des Projektkurses ist.

Junge Menschen für Politik begeistern

In der Veranstaltung am 9. Mai werde dann zunächst der Gesetzesentwurf im Original verlesen. Anschließend erläutert jede Fraktion ihre Änderungsanträge, ehe diese dann im Plenum diskutiert werden können. Aus Erfahrung wissen Christian Sysa und Friederike Ostermeier, dass diese Diskussion langwierig sein kann. Beide haben kürzlich an einer ähnlichen Veranstaltung in Herford teilgenommen.

»Man musste die Partei im Hinterkopf haben. Ich selbst hatte manchmal andere Ansichten als die Partei, die ich vertreten habe«, erläutert Ostermeier die Schwierigkeiten dieses Rollenspiels. Sysa ergänzte: »Man sollte bedenken, dass das Ganze eine Fiktion ist und es nicht um Leben und Tod geht. Aber es betrifft im Nachhinein niemanden, was dort entschieden wird.« Im Mittelpunkt stehe, dass junge Erwachsene für die Politik begeistert werden sollen. Sysa habe im vergangenen Oktober außerdem eine »Model United Nations« in Toruń in Polen besucht.

Im März sind einige Schüler des Projektkurses in die Slowakei gefahren, um an einem ähnlichen Projekt teilzunehmen. »Economic Instability and Protection of the Environment« (Wirtschaftliche Instabilität und Umweltschutz) waren die Themen der diesjährigen MUN-Konferenz (Model-United-Nation) in Zilina, einer kleinen Stadt in der Slowakei, die schon seit mehreren Jahren ein Zielort vieler politisch engagierter Jugendlicher gewesen ist.

Brisante Zukunftsfragen

Schüler unter anderem aus Spanien, Polen, Luxemburg, Finnland, der Ukraine und aus Deutschland kommen zusammen, um gemeinsam über die aktuellen politischen Themen zu diskutieren. Zu der diesjährigen Konferenz haben sich Meret Meyring, Rieke Gillar und Aleksei Smirnov, allesamt Mitglieder des HOPE-Clubs des Wittekind-Gymnasiums, gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Petra Müller und Kerstin Lohmeier auf den Weg gemacht.

Während der Simulation einer Vereinten-Nationen-Konferenz übernahmen die Wittekindler für drei Tage die Rolle von Delegierten, um bestimmte Länder in verschiedenen Komitees zu repräsentieren. Ziel dieser Komitees war es jeweils, nach möglichen Lösungen des jeweiligen politischen Problems zu suchen, wie z.B. die Ukraine-Krise, Gefahren von Antibiotika-Resistenz und einige weitere brisante Zukunftsfragen. Die neuen Eindrücke sollen die Veranstaltung in Lübbecke bereichern, erzählen die Schüler. Seit Beginn des Schuljahres gibt es den Kurs.