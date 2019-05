Udo Högemeier aus Rahden referierte über den Stand der Technik alternativer Antriebe. Dr. Petra Spona darüber, wie die E-Mobilität der nahen Zukunft aussehen könnte. Einig waren sich beide Referenten, dass neben dem ÖPNV und dem Fahrrad in ländlichen Regionen eine Mobilität ohne Autos nicht machbar ist, aber klimafreundliche Varianten Einzug halten müssen.

Drei alternative Antriebsformen

Udo Högemeier stellte drei Antriebsformen alternativer Mobilität vor. Batterieelektrische Fahrzeuge seien für den motorisierten Individualverkehr zu bevorzugen, denn die Effizienz sei durch die direkte Stromnutzung am größten und damit der Verlust an Energie am geringsten. Über regenerative Energien gespeist wäre der Betrieb des Fahrzeugs sogar CO2 -neutral. Die Reichweiten seien für den Stadtbetrieb völlig ausreichend, erklärte Högemeier, zumal es für die Batterien auch besser sei, sie nicht leer zu fahren, sondern regelmäßig bei geringer einphasiger Stromnutzung zu laden. Damit räumte er in der anschließenden Diskussion mit der Vorstellung auf, für eine Durchsetzung des Batteriefahrzeugs seien die Netze nicht ausgelegt.

Höhere Reichweite

In geringerer Stückzahl auf dem Markt sind derzeit Brennstoffzellen-Autos. »Ihr Vorteil besteht in einer höheren Reichweite und in der einfachen und schnellen Energieversorgung über das Tanken von Wasserstoff«, sagte Högemeier. Allerdings sei die Ladeinfrastruktur noch in den Kinderschuhen – die nächsten Tankstellen für Lübbecker liegen in Hasbergen bei Osnabrück sowie Rheda-Wiedenbrück und Hannover. Der zweite Nachteil sei, dass Brennstoffzellenautos durch die nötige Herstellung von Wasserstoff weniger energieeffizient seien.

»Ebenfalls für Langstrecke gut geeignet sind Plug-In-Hybridfahrzeuge, die einen herkömmlichen Verbrennungsmotor mit einem Batterieantrieb verknüpfen«, berichtete Högemeier. Plug-In-Hybride kann sich Högemeier zukünftig auch als eine Kombination von Strom und Brennstoffzelle vorstellen, was eine weitere positive Weiterentwicklung wäre.

Der wissenschaftliche Mitarbeiter an der Hochschule Osnabrück mit den Schwerpunkten Antriebstechnik, Leistungselektronik und elektrische Energietechnik nutzt privat selbst drei Fortbewegungsmittel.

Parkflächen sinnvoller nutzen

Petra Spona bettete die Informationen über Antriebsformen in Konzepte für eine nachhaltige Mobilität ein. Es gehe nicht nur um einen anderen Antrieb, sondern auch darum, deutlich weniger Autos auf den Straßen und Parkflächen zu haben, denn gerade Parkflächen in Städten ließen sich sinnvoller nutzen. Auch die Anzahl von Verkehrsunfällen würde durch ein Weniger an Autos reduziert. Ziel müsse es sein, mobil zu bleiben, aber Mobilität anders zu organisieren. So sollten zum Beispiel Strecken unter zwei Kilometer und damit rund 25 Prozent der derzeit mit Pkws zurückgelegten Wege, mit dem Fahrrad erledigt werden. »Aktive Mobilität«, also Fortbewegung mit Hilfe von Muskelkraft, sei dabei die eindeutig klimaschonendste Variante und zudem gut für die Gesundheit.