Von Kai Wessel

In der Vergangenheit war das Freibad von morgens früh bis abends spät geöffnet. Das sieht nun anders aus (siehe nebenstehendes Foto). Die neuen Öffnungszeiten passten nicht allen Besuchern. Rosi Kasberger: »Wir kommen mit unserer Gruppe seit Jahren um 9 Uhr. Das geht jetzt nicht mehr.« Etwa 20 Leute gehörten zur Gruppe, vor allem auch ältere Menschen. Denen sei es frühmorgens noch zu kalt. Zudem wolle man nicht den Frühschwimmern in die Quere kommen. »Um 9 Uhr wärmen die ersten Sonnenstrahlen. Das ist für uns die schönste Zeit«, sagt Rosi Kasberger. Wegen der neuen Situation würden Gruppenmitglieder inzwischen über alternative Bäder nachdenken. »Dabei ist das Bad hier eigentlich sehr, sehr schön.«

»Wir können nicht rund um die Uhr arbeiten«

Debatte um die Zeit: Rosi Kasberger fragt bei Betriebsleiter Torsten Keiser nach, warum morgens nur bis 9 Uhr geöffnet ist. Foto: Kai Wessel Debatte um die Zeit: Rosi Kasberger fragt bei Betriebsleiter Torsten Keiser nach, warum morgens nur bis 9 Uhr geöffnet ist. Foto: Kai Wessel

WBL-Betriebsleiter Torsten Keiser bat mit Blick auf die angespannte Personallage um Verständnis. »Wir können nicht rund um die Uhr arbeiten.« Arbeitsrechtliche Vorgaben müssten eingehalten werden, nicht zuletzt auch die Ruhezeiten der Mitarbeiter. Deshalb müsse das Bad abends auch früher schließen. Dass Berufstätige, die bis 18 Uhr arbeiten, deshalb derzeit keine Chance haben, noch schnell ins Freibad zu fahren, bedauert auch Keiser: »Wir können es im Moment einfach nicht allen recht machen.« Keiser hofft, dass sich die Personallage im Laufe der Saison entspannt. Schwimmmeister Udo Klein-Niesen ergänzt, dass der Mangel an Fachkräften in anderen Orten noch weit prekärer als in Lübbecke sei: »Einige Bäder können gar nicht öffnen.«

Bund fördert Sanierung mit 2,94 Millionen Euro

Nach Auskunft von Keiser waren zum Saisonauftakt am Montagmorgen etwa 35 Gäste gekommen. Am Nachmittag füllte sich der Parkplatz mit weiteren Besuchern. Einzige Neuerung ist in diesem Jahr eine Sitzecke im Kioskbereich. 2020 stehen eine umfangreiche technische und energetische Sanierung sowie eine nutzerorientierte Umgestaltung des Freibades an. Auch die Umkleiden werden neu gebaut. Der Bund fördert die Sanierung mit 2,94 Millionen Euro.