Von Andreas Kokemoor

Der stellvertretende Vorsitzende Hans-Dieter Harland nannte jetzt in der Jahreshauptversammlung im DRK-Haus diese Zahl. Harland vertrat die Vorsitzende Dr. Heide Weitkamp, die aus persönlichen und terminlichen Gründen verhindert gewesen ist. Harland berichtete, dass das DRK Lübbecke zusammen mit den 902 fördernden Mitgliedern insgesamt 1017 Mitglieder habe. Über Mitgliederwerbung und aus Eigeninitiative neuer Aktiver habe das DRK in Lübbecke viele neue Mitglieder gewinnen können. Im weiteren Verlauf der Versammlung ging Rotkreuzleiter Stephan Gleich im Detail auf die Aktivitäten ein.

44 Ausbildungs-Dienste mit 1090 Stunden

Er berichtete unter anderem über den Besuch des Konzerts der Toten Hosen in Minden. Dort waren zahlreiche Helfer zur Betreuung und Organisation eines reibungslosen Ablaufes im Einsatz. Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks in Lübbecke konnten sich die Besucher über die Arbeit des DRK, Feuerwehr und THW informieren. Gleich erwähnte auch zwei Funde von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Minden und Paderborn, bei denen das DRK Lübbecke an den jeweiligen Betreuungsplätzen für 2500 beziehungsweise 1500 Betroffene vor Ort war.

Des Weiteren sei das DRK bei Bränden im Einsatz gewesen. Mit weiteren Diensten auf der Freilichtbühne, Seifenkistenrennen, Reitturnieren, Stadtfest und Blasheimer Markt seien die Aktiven außerdem betraut gewesen. Der Rotkreuzleiter berichtete, dass die Lübbecker Aktiven 101 Dienste mit 2835 Stunden sowie 44 Ausbildungs-Dienste mit 1090 Stunden absolviert hätten. Nicht unerwähnt ließ er, dass das Blutspendeteam 500 Stunden absolviert habe. »Das Blutspendewesen ist in Lübbecke gut etabliert.« 1640 Spender hätten die 24 regulären und drei Sondertermine besucht. Erfreulich sei der Anstieg der Zahl der Erstspender gewesen. Zur Situation der Kleiderkammer sagte er, dass der Bedarf, bedingt durch Flüchtlinge und Asylsuchende, an Kleidung und Bettwäsche nach wie vor hoch sei. Etwa ein Viertel der Altkleider gehe an Kinder. 1907 Personen konnte geholfen werden.

Für 80-jährige Mitgliedschaft Mencke zum Ehrenmitglied ernannt

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen langjähriger Aktiver. Für 55 Jahre wurden ausgezeichnet: Hans-Dieter Harland und Sigrid Tänzler; 40 Jahre: Elsbeth Quernheim, Charlotte Krahnefeld und Wilfried Lammermann; 35 Jahre: Helga Borchard; 25 Jahre: Christa Klemm; 20 Jahre: Gerda Sudmann, Monika Koch, Elisabeth Hegerfeld, Angela Rieke und Hanna Hannemann; 15 Jahre: Erna Meier, Renate Stallmann-Meinhold, Gisela Bartsch, Sven Schumann, Sebastian Kahl, Waltraud Kelle, Thomas Goldstein und Ilona Steigert; 10 Jahre: Jan-Torben Klink, Erwin Lampe und Kreis-Rotkreuz-Leiterin Sarah Klink; fünf Jahre: Larissa Bliefering.

Des Weiteren wurden auch einige passive Mitglieder geehrt. Für 80-jährige Mitgliedschaft wurde Ursula Mencke zum Ehrenmitglied ernannt. Für 40 Jahre wurde Hanna Borgmann ausgezeichnet, für 30 Jahre Else Mülken und für 20 Jahre Ingrid Hagemeister und Tanja Lusmöller.