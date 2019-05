Die Ermittlung der »EK Limberg« sind abgeschlossen. Derzeit wird die Lagerhalle, in der 35.000 Liter Chemikalien bei einem Brandeinsatz im April gefunden wurden, von Beamten der Polizeiwache Lübbecke rund um die Uhr bewacht. Foto: Louis Ruthe

Börninghausen (WB). 24 Tage nach dem Fund vom etwa 35.000 Liter Chemikalien bei einem Brandeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Börninghausen wird die Halle weiterhin rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Neun Beamte der Polizei Bielefeld und des Landeskriminalamtes (LKA) ermitteln in der »EK Limberg« zu diesem Fall.

»Die Tatortaufnahme ist abgeschlossen«, sagt Polizeisprecherin Sarah Siedschlag auf Anfrage dieser Zeitung. Derzeit werde geprüft, inwieweit die Chemikalien weiter aufbewahrt werden müssen, um gegebenenfalls vor Gericht als Beweismittel zu dienen. »Für den Abtransport der Chemikalien werden mehrer Optionen geprüft«, sagt Sarah Siedschlag. Ein Abtransport würde nicht so einfach vonstatten gehen, da der Abtransport öffentlich ausgeschrieben werden müsse.

Polizeiwache rund um die Uhr

Ob und wann es dazu kommen könnte, sei derzeit noch unklar. »Beamte der Polizei Lübbecke bewachen weiterhin rund um die Uhr die Lagerhalle«, sagt die Sprecherin der Polizei. Denn die Chemikalien und Gerätschaften seien Beweismittel, die für die Anklage bei einem Gerichtsverfahren benötigt würden. Über besondere Vorkommnisse seit dem Fund am 28. April rund um die Lagerhalle habe die Polizeisprecherin keine Kentnisse.

Neben der Beweisaufnahme steht für die »EK Limberg« die Fahndung nach mindestens zwei Personen im Fokus. Sie sollen am 28. April von der Halle in einem silbernen Mercedes Vito mit niederländischem Kennzeichen geflüchtet sein. »Es wird nach mindestens zwei Personen gefahndet«, sagt die Polizeisprecherin. Hinweise aus der Bevölkerung seien wichtig für die »EK Limberg«. Wie viele Hinweise schon aus der Bevölkerung kamen, wollte die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Stoffe zur Herstellung von Amphetamin

»Bei der Fahndung arbeiten wir derweil mit weiteren Behörden zusammen«, sagt Siedschlag. Dazu würden auch Ermittler aus den Niederlanden und der niedersächsischen Polizei gehören.

Die Untersuchungen der Chemiker des LKA sowie die Spurensicherung sind unterdessen abgeschlossen. Wie berichtet gehen die Ermittler davon aus, dass die vorgefundenen Stoffe zur Herstellung von Amphetamin dienten. Nach ersten Einschätzungen der Spezialisten ist davon auszugehen, dass in der Lagerhalle Amphetaminöl in großen Mengen hergestellt wurde.

»Hierbei handelt es sich um den Grundstoff für Amphetamin, welches auch als Speed oder Pep bekannt ist«, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Neben den für die Amphetaminherstellung erforderlichen Grundstoffen wurden auch technische Anlagen gefunden, die zur Herstellung des synthetischen Stoffes dienen.

Brand soll vorsätzlich gelegt worden sein

Amphetamin gehört zur Gruppe der Stimulanzien. Die Herstellung ist strafbar nach dem Betäubungsmittelgesetz. Wie viel Drogen bereits in der Halle produziert worden sind, können die Ermittler derzeit nicht einschätzen. Dafür seien weitere Untersuchungen erforderlich, heißt es.

»Die Ermittlungen werden in der Ermittlungskommission ›Limberg‹ beim Polizeipräsidium Bielefeld geführt«, sagt Siedschlag. Neun Ermittler würden in der EK Limberg arbeiten. Zur Brandursache stellte ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes fest, dass das Feuer in der Lagerhalle mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorsätzlich gelegt wurde.

Die Lagerhalle wurde erst einige Wochen zuvor durch bislang unbekannte Personen angemietet, die dort im März und April die Technik für die Drogenherstellung aufgebaut und auch in Betrieb genommen hätten.