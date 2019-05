Von Kathrin Kröger

Der Begriff »Patientenlotsin« wird Reinhild Eikenhorst im Grunde nicht gerecht. Denn sie tut viel mehr, als ihre Schützlinge an die Hand zu nehmen und zum Behandlungsraum oder zum Zimmer zu begleiten. Vielmehr erfahren die Patienten eine umfassende Betreuung – nicht in der klassisch-medizinischen Hinsicht, sondern vor allem als seelische Unterstützung. »Ich frage nicht ›Wie geht’s?‹ oder ›Haben Sie noch Schmerzen?‹. Ich spreche die Patienten anders an, frage nach etwas Privatem. Weil ich eine andere Verbindung zu ihnen habe und die ja auch zu mir«, erzählt »Schwester Reinhild« von ihrem Arbeitsalltag, in dem sie sich früher in den Ambulanzen, heute in der Unfallchirurgie Menschen ab 65 Jahren annimmt, die einer spezielle Begleitung bedürfen.

Verbindung wird schon vor dem Aufenthalt geknüpft

Die andere Verbindung knüpft Reinhild Eikenhorst in der Regel schon vor dem eigentlichen Krankenhausaufenthalt. »Wenn Patienten zu Vorgesprächen und Voruntersuchungen einbestellt sind, bin ich schon da«, sagt sie. So entsteht ein erster Kontakt und ein Vertrauen – auch zu den Angehörigen. In dieser Phase werde die Pflegeanamnese erstellt, also Daten über den Erkrankten und seinen Hintergrund wie Familie und Lebensumgebung gesammelt. Für die Schwester Gelegenheit, spezielle Fragen zu stellen, das Haus zu erklären oder Tipps im Vorfeld zu geben. Reinhild Eikenhorst ist fortan bis zur Entlassung ein immer wiederkehrendes Gesicht und ein Ansprechpartner, der zuhört und sich Zeit nehmen kann.

Pflegedienstdirektorin Urte Abbate bezeichnet Schwester Reinhild als einen »Joker«. »Sie hat eine andere Perspektive. Das kann auf der Station aufgrund von Personalknappheit so nicht geleistet werden.« Die Patientenlotsin sei auch eine Entlastung für die Kollegen auf den Stationen, gebe wertvolle Informationen, die sie im Vorfeld einhole, weiter. »Es können bei Bedarf Dinge wie zum Beispiel ein spezielles Bett organisiert werden, weil ich den Patienten schon vorher kennen gelernt habe.« Außerdem knüpfe sie Kontakte zur Küche, zur Apotheke, zu Pflegediensten oder zum Hausarzt, damit schon einiges vorbereitet werden kann. Und um dem Menschen, der eine Operation vor sich hat, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.

Schwierige Gefühlslagen

Gerade auf der Unfallchirurgie seien die Patienten anfällig für einen Delir, also einen Verwirrtheitszustand. Wer ins Krankenhaus soll und dort operiert werden muss, hat oft Angst – so kann es auch jüngeren Menschen ergehen. Ältere befinden sich erst recht in einer Ausnahmesituation. »Man ist in einer fremden Umgebung, an Schläuchen, hat fremde Menschen um sich, die einen anfassen und ungefragt reinkommen, mal die Decke wegziehen«, beschreibt Anita Bohn, Demenzbeauftragte der Mühlenkreiskliniken, die schwierige Gefühlslage.

Das Bekannte und einen ruhenden Pol symbolisiert dann Schwester Reinhild, die die Erkrankten immer wieder besucht und sie sogar in den OP begleitet. »Die Menschen spüren einfach, dass ich mich ihnen in einer anderen Funktion zuwende, auch wenn ich den gleichen Kittel wie die Pflegekräfte trage.« Natürlich sei nicht ein Tag wie der andere, der Patient kurz nach der Operation in einer anderen Verfassung als kurz vor seiner Entlassung. »Die strahlen mich nicht alle an, das muss ich auch nicht erwarten«, sagt Reinhild Eikenhorst. Manchmal sei es schon ein Erfolg, wenn sie ein Gespräch fünf Minuten führen könne, ohne dass ihr Gegenüber den Kopf wegdrehe. »Aber dann weiß ich auch, der braucht jetzt seine Ruhe.«

Positive Effekte

Die positiven Effekte, die Reinhild Eikenhorst in der direkten zwischenmenschlichen Begegnung erzielt, lassen sich auch anhand von Daten belegen. »Die Verweildauer zum Beispiel ist deutlich runtergegangen«, sagt Urte Abbate. Den Blick auf den Menschen als Ganzen und insbesondere den älteren an Demenz erkrankten Menschen hat das »demenzsensible« Krankenhaus Lübbecke bereits seit 2007 mit fortwährenden Projekten wie »Doppelt hilft besser bei Demenz« oder dem Rooming-in geschärft. »Im ganzen Haus wird das gelebt. Und wir haben auch schon fast jeden Mitarbeiter in Validation geschult, also wie man ein Gespräch führt, ohne zu werten«, betont Anita Bohn.

Ziel des Gesamtkonzeptes sei, den Drehtür-Effekt zu vermeiden. »Das sind Patienten, die schon nach drei Tagen wieder aufgenommen werden müssen, weil sie keine Versorgung haben, überfordert sind oder in das Delir reingekommen sind«, sagt Urte Abbate. Sie befänden sich dann in einem viel schlechteren Allgemeinzustand als vor dem Krankenhausaufenthalt. »Vorher hat ein 80-jähriger Mann noch den Garten gemacht und hinterher kommt er mit nichts mehr zurecht. Das wollen wir vermeiden«, ergänzt Holger Hasenkamp, stellvertretender Leiter der Intensivstation.

Reinhild Eikenhorst findet, dass es mehr von den Patientenlotsen geben sollte. Die emotionale Ebene, auf der sie agiert, erschwert manchmal das Loslassen. »Natürlich gibt es auch besondere Menschen. Ich hab sie auf jeden Fall so weit begleitet, dass sie den nächsten Schritt erreichen, sei es in die Reha oder wieder nach Hause.«