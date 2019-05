Lübbecke (WB). In diesem Jahr wurden 26 weiterführende Schulen von Landrat Ralf Niermann zur Gesunden Schule im Mühlenkreis ausgezeichnet. 23 Schulen waren der Einladung zur Festveranstaltung in das Kreishaus gefolgt.

»Insbesondere im Jugendalter ist der Erwerb des Wissens um ein gesundheitsförderliches Leben essenziell«, sagte Landrat Ralf Niermann. Neben dem Elternhaus spiele die Schule eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieses Wissens. »Eine gesunde Lebensweise mit ausreichend Bewegung, sozialen Kontakten, Hobbys, Entspannung, Schlaf und eine qualitativ gute Ernährung ist von großer Bedeutung«, sagte Niermann.

Viel Praxis und Wissen vermitteln

Das vom Kreis Minden-Lübbecke initiierte Projekt verfolgt das Ziel, in den weiterführenden Schulen des Kreises gezielt und mit viel Praxisbezug Wissen über Ernährung, Körper und Bewegung an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Mit dem Projekt werden Schulen und Lehrkräfte durch detaillierte Unterrichtsvorschläge unterstützt.

Professionelle Ernährungsberater leiten die Lehrkräfte und Schüler und führen die Ernährungsprojekte durch. Aktuell werden im laufenden Schuljahr verschiedene Schwerpunktthemen umgesetzt. An der Umsetzung und Finanzierung des Projektes sind die AOK Nordwest, die BKK Melitta Plus, die IKK classic und die Sparkasse Minden-Lübbecke beteiligt. Ausgezeichnet wurden aus dem Altkreis: Berufskolleg Lübbecke, Gesamtschule Hüllhorst, Birger-Forell-Sekundarschule Espelkamp, Sekundarschule Preußisch Oldendorf, Sekundarschule Rahden, Schule am Buschkamp Lübbecke, Stadtschule Lübbecke, Stemweder Berg Schule, Verbundschule Hille.