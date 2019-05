Lübbecke (WB). Es läuft: Die Mitglieder von Lübbecke Marketing konnten sich auf der Jahressitzung des Vereins von der positiven Entwicklung des Stadtmarketings in Lübbecke überzeugen. Auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 folgt ein weiteres ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Projekten und Veranstaltungen.

Der Verein hat aktuell 135 Mitglieder und steht auch dank der mit der Stadt Lübbecke vereinbarten »1:1-Finanzierung« finanziell auf gesunden Füßen. Der Vorsitzende Thomas Holle blickte auf das Geschäftsjahr 2018 zurück und nannte als Höhepunkte das »Lübbecker Seifenkistenrennen«, das Projekt »StadtLesen«, welches in Kooperation mit der Stadt Lübbecke und dem Rotary Club Lübbecke/Westfalen auf dem Lübbecker Marktplatz umgesetzt wurde, den ersten »Lübbecker Autozirkus« sowie die Steigerung der Umsätze im Einkaufsgutscheinsystem »Lübbecke Card«.

Anschließend stellte Geschäftsführer Peter Schmüser das Programm für das laufende Jahr vor: „ Wir haben uns auch für das Jahr 2019 wieder viel vorgenommen .“ Mit „Lübbecke tischt auf“, dem Kinderfest und den beiden Kinderflohmärkten, der Beteiligung am Bierbrunnenfest, dem 42. Lübbecker Wurstmarkt sowie dem Weihnachtsmarkt stehen etablierte Veranstaltungen im Kalender. Kulturell setzen der »Abend der Künste« und das Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr besondere Akzente.

Sternfahrt zum Bierbrunnenfest

Lübbecke Marketing hat sich mit einem Präsentationsstand am 19. IMMO-Forum beteiligt und wird sich auch wieder auf einem Gemeinschaftsstand mit Stadtwerken, Lebenshilfe und AOK im Gewerbezelt des Blasheimer Marktes präsentieren. Das Lübbecker Stadtführerteam hat für dieses Jahr erneut ein umfangreiches Programm mit 20 offenen Rundgängen durch die über 1200- jährige Stadtgeschichte zusammengestellt. Das Format »Lübbecke on tour« erlebt am 2. Juni seine Fortsetzung – dieses Mal geht es nach Nettelstedt. Auch die Sternfahrt zum Bierbrunnenfest und eine große Fahrradtour rund um den Lübbecker Landweg dürfen 2019 nicht im Veranstaltungskalender fehlen.

Abschied mit Blumen: Thomas Holle hat Klaus Watermann (links) für dessen zehnjährige Vorstandsarbeit gedankt.

Die Vorstandswahlen leitete Thomas Holle mit der Verabschiedung von Klaus Watermann ein, der vereinsübergreifend zehn Jahre in den Vorständen des Stadtmarketingvereins und des 2015 neu gegründeten Vereins Lübbecke Marketing aktiv war. Bei der turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindenden Neuwahl des Vereinsvorstandes wurden folgende Personen gewählt. Vorsitzender des Vereins bleibt Thomas Holle. Ihm zur Seite stehen Sabine Kolck-Pothe als 1. stellvertretende Vorsitzende sowie Henrich Oevermann als 2. stellvertretender Vorsitzender. Als Beisitzer wurden Ralf Achterberg, Dennis Gilbert, Christian Joseph, Marc Schäuble und Sven Stallmann wiedergewählt. Als »geborene Mitglieder« gehören Bürgermeister Frank Haberbosch und Wirtschaftsförderer Claus Buschmann dem Vorstand von Lübbecke Marketing an.