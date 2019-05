An der B 65 wirbt die Löschgruppe Nettelstedt mit diesem großen Plakat für das Jubiläumsfest an diesem Samstag. Foto: Kai Wessel

Nettelstedt (WB/wk). Die Feuerwehr Nettelstedt feiert an diesem Samstag ihr 125-jähriges Bestehen. Rund um das Gerätehaus an der Husener Straße wird Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Mit dem Fest verbunden ist die Sitzung zum jährlichen Beförderungsdienst der Feuerwehr Lübbecke.

Die Pläne zur Gründung der Nettelstedter Wehr reichen bis ins Jahr 1890 zurück. Aus diesem Jahr stammt ein amtlicher Vermerk in der Akte E 83, geschrieben in Sütterlin. In der Aktennotiz steht, wo die Gründung von Freiwilligen Feuerwehren im Amt Gehlenbeck »möglich und nothwendig« erscheint. Hier wird auch »Nettelstaedt« genannt, das damals zum Amt Gehlenbeck gehörte und 659 Einwohner zählte.

Im Jahr 1894 wurde schließlich Neubauer Karl Grote zum ersten Hauptmann gewählt. Sein Stellvertreter hieß Wilhelm Schütte, Tischler Heinrich Grote wurde Feldwebel, sein Stellvertreter war Zigarren-Arbeiter Wilhelm Möller. In der Satzung aus dem Jahr 1894 wird bei den Bedingungen zur Aufnahme die Vollendung des 16. Lebensjahres genannt und: »Ein kräftiger, gewandter und keine äußeren Gebrechen zeigender Körper« sowie ein »tadelloser Ruf und gute nüchterne Führung«.

Kammann seit zwölf Jahren Leiter

Seit nunmehr zwölf Jahren steht die Löschgruppe unter der Leitung von Dirk Kammann (53). Dass nicht nur mit Nettelstedtern, sondern mit allen Kameraden aus Lübbecke zusammen gefeiert werden kann, freut ihn. Die Idee, den Beförderungsdienst mit dem Fest zu verknüpfen, geht auf den verstorbenen Stadtbrandmeister Christoph Stallmann zurück.

Das Nettelstedter Fest beginnt am Samstag um 15 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule an der Husener Straße. Dann wird sich die Jugendfeuerwehr vorstellen. Zudem ist die Truppe der Höhenrettung zu sehen. Um 17 Uhr beginnt die Sitzung der Freiwilligen Feuerwehr Lübbecke (Beförderungsdienst). Anschließend folgt um 19 Uhr der Festakt zum 125-jährigen Jubiläum. Bonus: Ab 20 Uhr wird das DFB-Pokalfinale zwischen Leipzig und Bayern München übertragen, danach spielt die Band »3 nach 12«.