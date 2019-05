Ist einsatzbereit: Sparkassenbetriebswirt Jürgen Schweppe wird am Sonntag (mal wieder) in der Grundschule Gehlenbeck sein, um für einen reibungslosen Ablauf im Wahllokal zu sorgen. Foto: Kai Wessel

Von Kai Wessel

Jürgen Schweppe weiß nicht mehr, bei welcher Wahl er zum ersten Mal das Wahllokal Gehlenbeck Süd betreut hat: »Es waren so viele, ich hab das inzwischen vergessen.« Amtliche Daten aus dem Rathaus belegen, dass der Sparkassenmann bei Bundestags-, Landtags-, Europa-, Kommunal- und auch Stichwahlen für einen reibungslosen Ablauf mitverantwortlich war. Allein seit 2004 wurde Schweppe für 14 Wahlen angefragt. Wie oft er insgesamt an einem Wahlsonntag zur Stelle war, ist nicht mehr exakt nachvollziehbar. Schweppe erinnert sich nur vage an die Anfänge : »Ich glaube, das muss in den Neunziger-Jahren begonnen haben.«

Das Kreuz mit dem Wahlzettel

Heute ist er Wahlvorstand. Schweppe begann als Beisitzer und erlebte viele kuriose Momente in der Grundschule: »Ich habe Wahlzettel gesehen, auf denen ein einziges, riesiges Kreuz zu sehen war.« Ungültig. »Dann gab es jemanden, der hatte alle Parteien angekreuzt.« Ungültig. Probleme hätten manche Wähler auch mit der Vergabe von Erst- und Zweitstimmen. »Manche denken offenbar, bei der Zweitstimme dürften sie zwei Kreuze machen.« Ungültig. Jürgen Schweppe geht davon aus, dass die Zahl der Irrtümer bei der Europawahl geringer ausfällt: »Es gibt ja keine Zweitstimme.«

Schweppe kennt viele der etwa 850 Wahlberechtigten persönlich. Erstwähler erkennt er schnell: »Die kommen oft mit ihren Eltern.« Zu den Stammgästen zählt auch der Bürgermeister: »Der bringt immer das Erfrischungsgeld vorbei.« Jeder der acht Wahlhelfer erhält 40 Euro. »Früher wurde das nach der Wahl im Gasthaus Blase hochprozentig angelegt«, sagt der Sparkassenbetriebswirt. Während der Dienstzeit sei Alkohol streng verboten.

»Nie verzählt«

Dass Jürgen Schweppe sein Amt gerne ausübt, daran lässt er keinen Zweifel. »Man braucht natürlich ein gutes Team.« Er geht davon aus, dass die Europawahl nicht sein letzter Einsatz als Wahlhelfer bleiben wird. Das verantwortungsvolle Amt bereite ihm viel Freude. Der Bänker betont: »Bislang haben wir uns noch nie verzählt.«