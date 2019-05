Von Louis Ruthe

Lübbecke-Stockhausen (WB). Etwa 700 Einwohner hat Stockhausen im Kreis Minden-Lübbecke. Nicht gerade oft wird die Öffentlichkeit auf die Ortschaft aufmerksam. Doch an diesem Wochenende tummeln sich Kamerateams in Stockhausen. Denn es geht ein großes Zeichen für Europa von dieser kleinen Lübbecker Ortschaft raus in die Welt.